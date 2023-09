No ta di awo, pero ya caba pa hopi aña ta conoci cu no tin suficiente tereno pa por sigi traha casnan horizontal. No tin tereno pa sigi cumpli cu e demanda cu tin pa traha casnan individual riba terenonan erfpacht y pa esnan cu kier traha nan cas riba un tereno eigendom tambe ta birando mas dificil y sigur mas caro.

No ta keda otro cu cuminza concientiza comunidad cu mester contrui bayendo halto. E projecto di “Carribean Town” ta Bushiri ta un bon ehempel di esaki. “Mi tawata tin e honor di cuminza e henter e proceso di destaho publico unda a inicia den aña 2018 e maneho di otorga tereno erfpacht pa construccion di edificionan residencial pa nos propio hendenan. Esaki tawata un necesidad mirando e cantidad di peticionan nan cu ainda tawata tin aden na DIP pendiente”, asina ex minister Otmar Oduber a duna di conoce. E tempo ey a logra haal in e atraso di peticion nan cu tawata data di añanan 1994 pa 2012, pero ya caba tawata conoci cu mester bin un cambio di cultura, unda lo mester a cuminza construi edificionan bai halto pa asina por cumpli cu e demanda ainda atrasa foi aña 2013 pa 2020 y futuro. “Awe nos ta 4 aña mas lew y lamentablemente no ta mira nada mas pasando pa logra cumpli cu e demanda aki di tereno y vivienda pa nos hendenan. DIP ta paraliza, den coma, y mientrastanto atrobe nos ta bai mas atarasa ainda den peticion nan cu 4 aña mas, despues di tawata riba un hopi bon caminda”. A laga foi aña 2019 un cantidad di “inbreidingsplannen” cla pa worde ehecuta den “verkavelingsplannen” pa por a a sigi cu otorgamento di terenonan, mientras a traha e tempo ey riba diferente projectonan similar na “Carribean Town” na Bushiri, unda gobierno lo a otorga tereno erfpacht na empresanan prova pa construccion di edificionan pa vivienda cu un criterio moderno “Gated Communities” cu propio areanan recreacional, seguridad y social. Entre otro a laga un plan den un fase sumamente avansa den coordinacion cu APFA na Pos Chikito pa rond di 400 vivienda den un prome fase y 300 vivienda adicional den un di dos fase. Tambe na San Nicolas a laga un plan completamente cla di 3 edificio cu lo a crea rond di 220 vivienda, cu a inclui un grupo di architecto y ingenieronan local, cu a uni, pa presenta e plan aki na gobierno. Otro projecto laga cla pa ehecuta ta esun na Sero Colorado unda a laga traha e tempo ey un verkavelings plan cu inbreiding pa rond 260 cas den dos diferente plan nan.

“Atrobe ta sumamente di lamenta cu DIP ta keto bai paraliza y Parlamento di Aruba ta mudo riba esaki. No mester reunionan pa worde informa riba ineficiencia di e departamento. Loke mester ta curashi “cohon” pa tuma decicion nan y ehecuta loke tin ya caba cla riba mesa foi 4 aña pasa”, adina Otmar Oduber a laga sa. “Nos pueblo ta sclama pa e oportunidad di por tin nan propio cas y haci esaki nan hogar”. Ta gobierno su deber y obligacion den facilita esaki na e ciudadano y falta di curashi y determinacion ta perhudicando e comunidad. “Si den 3 aña di tempo na 2018 y 2019 a logra haal in un retraso di casi 20 aña, kon por ta posibel cu desde 4 aña pasa, no por a “haal in” ni 1 aña mas y pio ainda no tin un interes pa continua cu e vision laga atras na 2019 pa construi edificionan vertical bayendo halto y asina den combinacion cu terenonan ainda disponible na DIP logra “haal

in” e retraso completo di esnan wardando pa por tin nan propio vivienda”, ex minister Oduber a finalisa bisando.