Diferencia di opinion semper por existi y hasta ta saludable den cualkier discucion, tanten cu e opinion ta worde scucha y respeta. Esaki no ta significa cu mester acepta e opinion, pero mester tin espacio si pa por ventila opinionan contrario, sino nos ta cai den e mesun decadencia cu Paisnan rond di nos y hasta por ta peligroso pa nos democracia.

Cu gremionan y cualkier otro organizacion na Aruba tin e derecho aki ta indudable, pero tambe nan tin un responsabilidad, mescos cu gobierno, di habri e avenidanan di dialogo na bienestar di nos comunidad. Lamentablemente nos ta mira cu na e momentonan aki di mas reto cu nos Pais ta enfrentando, no tin un hende, organo of instituto cu ta sali dilanti y lidera e esfuerzonan pa uni e pueblo tras un solo meta na bienestar di e Pais. Gobierno mester compronde di su banda cu respet bo ta crea ora bo brinda esaki na esnan cu tin un diferencia di opinion y no atacando y purbando di silencia e opinion contrario aki. Di otro banda gremionan y institutonan den nos comunidad tambe mester realiza e forza cu nan tin como organizacionan cu por para pa un diferencia si di berdad nan tambe uni tras un pensamento cu mente habri pa argumentonan di un gobierno na turno. E dos forzanan aki, hunto tras un meta nacional, lo crea un respet di cualkier organizacion internacional y hasta gobierno di Hulanda. Un respet cu lamentablemente a bai perdi netamente pa motibo di e diferencianan y falta di comunicacion interno pa por enfrenta e retonan aki di Aruba. E forza aki tras di e union di un pueblo lo worde logra unicamente si tin un lider cu ta dispuesto pa pone tur interes personal, partidista of di un organisacion individual un banda y gara e bienestar general di e Pais y alinea tur organizacion tras e meta den comun aki.

Ex minister Otmar Oduber a finaliza cu un jamada un bez mas na tur partido politico den y pafo di parlamento, na gremionan comercial y sindical, na institutonan individual den nos comunidad y claro gobierno, pa uni y realiza cu e retonan cu awe nos ta enfrenta, no lo worde supera si nos sigi cu e actitud tradicional. E actitud di ataca y purba score riba otro. Hulanda den esaki ta campion, nan ta maestro den “Devide and Conquer”, dividi nos comunidad aki na Aruba y asina tuma decicionan pa nos na Den Haag.

Ban uza e oportunidad aki pa oine diferencianan un banda pa hopi otro discucionan cu nos por sigi delibera despues riba nan y concentra den un cumbre nacional riba e reto specifico aki di nos finanzas publico y reduccion di gastonan publico. Nos pueblo merece y tin un necesidad urgente na alivio den calidad y costo di bida. Y e momento ta AWO.