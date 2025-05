Un idea cu a nace mas di seis aña pasa, un lucha contra hopi obstaculo y duda di tanto desaroyadonan como e inversionistanan, finalmente a bira realidad: e luhoso hotel Secrets, ta casi pa habri su portanan na San Nicolas. Miembro di Parlamento, Otmar Oduber, representante di PPA, por wak bek atras cu hopi orguyo henter e desaroyo aki, di cual el a guia for di su inicio y awor ta wak e culminacion. Un resultado cu lo tin un gran impacto positivo riba e comunidad local y specialmente di San Nicolas y becindario.

Un lucha largo pa San Nicolas

For di tempo cu Otmar Oduber tabata minister pa partido di AVP, el a cuminsa cu e lucha pa un hotel di calidad y renombre internacional pa San Nicolas. E tempo ey el a inicia cu Bahia Principe, unda hasta tabatin un MoU, letter of intent, firma, pero na caminda desaroyo a cambia. “A tuma varios aña di negociacion, sosteni pa hopi rapport tecnico di AIB y PWC pa ilustra e beneficio pa Aruba. Mi no a perde fe y confiansa y mi a sigui lucha y busca te ora mi a haya e grupo adecuado, cu ta kere cu lo bira un bon bisiña pa Aruba,” Oduber a agrega.

Secrets mas cu djis un hotel

Otmar a kere den Secrets for di prome dia. “Seis aña pasa nos a bay Republica Dominicana pa convence e desaroyadornan y inversionistanan. E grupo Martinon ta esun adecua y awor cu nan a haya Hyatt como e cadena hotelero cu lo bay oper’e, Aruba y San Nicolas a gana.” E resultado actual: casi 700 Arubiano ta trahando riba e tereno y e apertura oficial lo ta dia 5 di juni. Ta impresionante pa experiencia, cu 6 aña pasa, parlamentario Otmar Oduber tabata para riba e mesun caminda, ta mustra via papel un vision riba un espacio bashi y awor por observa un resort luhoso di nivel mundial, cu lo genera mas di 300 empleo fiho, creando un efecto enorme di economia den henter e zona.

Segun Oduber, e impacto ta mas cu djis empleo. “Hende ta spaar te 600 florin pa luna den transporte, nan por cumpra comestible, paña y mas rond di su cas mes. Ta un ripple effect real,” el a expresa.

Un vision y soño realisa

A warda mas di 40 aña pa un desaroyo real. E ora a yega! Diferente gobierno a bay y bin y hasta a pone 3 bloki, pero nada mas. “Para kinan bo ta wak dos proyecto cu tambe ta nos a prepara den e plannan den e ROP e tempo ey, pa loke ta trata distribucion na San Nicolas y awor ta den construccion. Si bo mira un tiki mas pabou, tabatin un ruina di condominio band’i Rodgers Beach, cu tin hopi tempo para y awor tambe a conoce un desaroyo. Pero mi no a laga e idea muri. Mi a sigui lucha y awe, e pueblo mes por wak mi vision,” Otmar a expresa cu hopi emocion y orguyo. Otmar Oduber y e fraccion di PPA ta mustra, cu ora ta combina persistencia cu plan strategico, resultado grandi ta bin. “Secrets ta un soño di nos tur y Aruba, specialmente San Nicolas y becindario lo beneficia di su fruto,” el conclui.