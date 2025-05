Dialuna mainta tabatin un tremendo reunion y di nivel, unda hopi informacion relevante y importante a bin dilanti. Durante e reunion di e Comision Permanente di Asuntonan di Famia y Adulto Mayor, e miembronan di Parlamento como tambe directiva di AZV y SVB presente, a percura pa tur pregunta haya su atencion, scuchando atentamente, unda nan tur a haya mas comprension y aclareacion riba e topico importante aki.

Bon preparacion di AZV y SVB

Segun Parlamentario Oduber, den su funcion como presidente di e comision, e ta aplaudi con bon prepara tanto AZV como SVB a bin y a sa di trece hopi informacion relevante y al caso dilanti. “Ta cla awor cu AZV a sigui e instruccion pa corta 60 miyon florin. Pero realidad ta, cu den un periodo di 3 aña, tabatin un total recorte di mas di 100 miyon florin den e sistema di salubridad na Aruba. Esaki ta nifica cu a corta y haci daño na nos servicio, remedi y bienestar general di nos comunidad,” Oduber a declara.

AZV sin rapport oficial

A pesar cu e reunion tabata uno di caracter confidencial, no por tapa e implicacionnan. Sinembargo, Parlamentario Oduber dado momento a kita su pechi di presidente y bisti esun como unico parlamentario pa fraccion di PPA, cu henter e discusion aki a conduci na mas preocupacion cu trankilidad pa su fraccion. Oduber a indica cu: “Ta preocupante cu tur hende ta tira e responsabilidad riba otro. AZV no tin rapport oficial y e gobierno saliente tambe ta bisa cu nan a bringa e punto aki cu Hulanda, pero finalmente e instruccion a bin di BZK for di Den Haag!”

Dos rapport cu mesun suma

Durante e reunion e ex Prome Minister y ex Minister di Salubridad a indica cu tanto e rapport di PWC como esun di CAft ta referi na un recorte di 5 miyon florin pa aña y no 5 miyon pa luna. “Anto e pregunta ta keda, con nos a yega na e cifra di 60 miyon? Niun por duna un splicacion concreto. Y mientrastanto, AZV ta mustra di tin un surplus di 106 miyon, pero a costo di kico esaki a bay? Bida? Tratamento? Remedi? A pone un presion inhusto riba nos sistema di salud!” Oduber a expresa.

No laga AZV su storia ripiti cu Rijkswet

Parlamentario Oduber ta masha preocupa cu henter e asunto aki y ta boga y urgi tur su coleganan di Parlamento, Gobierno, e gremionan y pueblo en general pa ta hopi mas atento y proactivo cu e asunto di Rijkswet. “Nos no por permiti pa loke a pasa cu e recorte di AZV, ripiti cu Rijkswet. Ya for di 1 di mei 2025 nos tin como resultado, un aumento di 6.9% na interes, paso nos no ta atendiendo cu e asunto aki debidamente y responsablemente”. PPA ta bogando pa un reunion publico urgente for di 30 di januari 2025. “Reglement van Orde ta stipula un maximo di 30 dia pa esaki sosode, pero ya tin 110 dia ta pasando y nada ainda. Ban laga politica un banda y no laga loke a pasa cu AZV bolbe ripiti,” Otmar Oduber a termina bisando.