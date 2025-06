Parlamentario di fraccion PPA, Otmar Oduber, a expresa su indignacion despues di un presentacion fuerte y preocupante di Algemene Rekenkamer Arubano (ARA) den Parlamento. E reunion, cu tabata dirigi principalmente na e parlamentarionan nobo, a pone un spiel cla riba e realidad alarmante di nos sistema financiero: pais Aruba ainda no tin su finanzas na ordo, y Parlamento ta keda debilita pa cumpli su rol principal di budgetrecht.

16 aña despues y nada no a cambia

Durante e sesion, Oduber a recorda cu 16 aña pasa, ora el a sali di Parlamento, e mesun temanan tabata riba mesa: “Cada aña e mismo frustracion. Sin jaarrekening, sin claridad financiero, y sin posibilidad pa haci un control efectivo riba gasto publico. E mesun manera cu mi a bandona Parlamento 16 aña atras, mi ta bolbe encontra: sin bay un paso dilanti.”

ARA a confirma durante e presentacion cu sin cuenta anual (jaarrekening), un audit financiero riba e gobierno actual no ta posibel. Esaki ta pone Parlamento den un situacion, caminda e no por realisa su funcion constitucional: controla y evalua si e presupuesto aproba ta uza manera mester ta.

“Mi no lo aproba presupuesto sin jaarrekening”

Oduber a expresa cla: “Mi no lo aproba un presupuesto mas sin no tin un cuenta anual anterior. Nos no por sigui asina! P’esey nos tin e nomber di stempelparlament, unda cuesto loke cueste, gobierno ta bin pidi Parlamento pa bay contra ley, pa haci nan accion legal, y Parlamento tin cu sigui vota pro sin mas.”

Otmar a cuestiona seriamente tocante e cultura di tolerancia cu ta domina Parlamento. “Nos ta pretende cu nos tin control, pero realidad ta, cu nos ta sostene irregularidad financiero di gobierno. Parlamento no por sigui sirbi como un mascarada legal pa gobiernonan su actonan ilegal.”

9 di 10 puntonan no ta na regla

Segun ARA, di e 10 puntonan basico pa un sistema financiero gubernamental funcional, Aruba ta incumpli cu 9. “Esaki ta un alarma hopi serio,” segun Oduber. “Controloria General ta e unico instancia oficialmente autorisa pa orienta Parlamento. Si nan ta bisa nos cu nos ta falta den 90% di e base, nos tin un problema structural financiero enorme y no por sigui asina.”

Oduber tambe a enfatisa cu mientras e paisnan manera Corsou ta mustrando progreso financiero, Aruba ta keda atras cu un sistema administrativo obsoleto y cu falta di boluntad pa cambia.

Paso structural mester tuma lugar

Otmar Oduber a pidi pa parlamento tuma un paso firme y decisivo: “Nos no mester mas excusa. Nos ta exigi un control interno na tur departamento y pone tur hoofd responsabel pa duna cuenta, pero e mesun Gobierno y Parlamento no ta hacienda esaki.”

“If the kitchen is too hot, get out of the kitchen. Como parlamentario bo mester carga bo responsabilidad debido y haci bo trabou debido di controla gobierno su finanzas mihor y asumi bo rol cu seriedad. ”

Di e reunion, ta cla cu e confianza di pueblo den e funcion di Parlamento, no por restaura sin transparencia financiero. Y segun Oduber, e responsabilidad ta cla: “Nos no por sigui tapa solo cu un dede. Aruba mester haya su finanzas na ordo. PPA lo sigui lanta su bos pa un Parlamento responsable y un gobierno cu ta duna cuenta manera mester ta.”