PPA a keda cu varios pregunta critico riba e anuncio di flexibilisacion temporal cu gobierno a presenta den un conferencia di prensa. Otmar Oduber, parlamentario di fraccion di PPA, a indica cu a pesar ta elogia cu gobierno a tuma un paso pa cuminsa formalisa y documenta esunnan cu ya pa hopi aña ta na Aruba, ta parce cu gobierno toch a keda cortico riba loke ta su maneho. E paso aki ta un accion cu Otmar Oduber a inicia cu ne riba con pa atende cu e asunto di maneho di stranheria for di su plataforma PAIS y despues como fraccion di PPA el a percura pa haci e situacion di amnistia un topico di discusion, pa gobierno en cuestion bin cu accion concreto pa soluciona e asunto preocupante aki.

Di amnistia pa flexibilisacion

“No tin otro caminda pa cana, cu legalisa esunnan cu ta kinan caba. Nos ta contento un biaha mas, casi nos como e fraccion di mas chikito, ta funcionando como consehero di Gobierno cu e diferente manehonan cu nos ta trece dilanti como partido PPA. Sinembargo bo no por mop cu cranchi habri” ta loke Oduber a expresa. Minister Dowers a anuncia un medida of un maneho, pa nan no yam’e amnistia of un pardon general, ta opta pa dun’e e nomber di flexibilisacion. Por lo menos gobierno tin intencion pa cuminsa formalisa y documenta esunnan cu ya tin hopi aña na Aruba, di cual tur hende sa cu por lo menos nan no ta bibando bou di un brug y nan no ta cometiendo ladronicia manera ta e caso na otro pais.

Forsa laboral

Na Aruba gran mayoria di e personanan indocumenta ta trahando den nos mercado laboral y hopi biaha ta emplea pa nos propio yiunan di tera. Sinembargo nan no ta contribuyendo hustamente, manera ta e caso cu tur otro cu si ta legalmente estableci na Aruba. “Nos a bisa mas di 1 aña pasa caba y mi ta contento cu despues di esaki tanto e sindicatonan como e gremionan a sostene nos den e intencion di e impacto di e personanan aki den nos forsa laboral como tambe e discusion cu tabatin den pueblo mes, si mester bay documenta of formalisa e hendenan aki of no. Nos a para riba e echo pa loke ta mas husto y mas corecto pa haci, incluso pa nos economia y forsa laboral. Y e mihor paso pa tuma ta esaki, esta di legalisa esnan cu ta indocumenta” Oduber a sigui elabora.

Minimo 10 pa 12 mil hende

Segun Oduber, e importancia pa documenta of legalisa e hendenan indocumenta no ta solamente pa e aspecto humano cu nan tin derecho riba dje, sino tambe door cu ta referiendo na mininmo 10 pa 12 mil hende na Aruba, cu ta indocumenta, ta trahando y bibando y ta forma parti di e forsa laboral di e economia formal y informal di Aruba. “Como pais nos ta perdiendo mas di 50 miyon florin pa aña. No por descarta cu e hendenan aki ta bira malo, nan ta cumpra remedi, paso nan ta hay’e for di unda nan ta huur, nan ta paga huur, nan tin auto, varios di nan a hasta haya yiu caminda kisas hasta nan ta bay scol gratis, pero no ta aparece oficialmente tampoco den e sistema di enseñansa y nan no ta ni haya rapport y tin hasta caso cu nan no ta ni haya diploma oficialmente, paso nan no ta registra”.

PPA sigur ta keda kere cu Gobierno mester tuma cierto paso crucial pa pone un stop na entrada ilegal, esta pa sera frontera, percura pa un mihor vigilancia di nos costanan, como tambe pone e fondonan necesario pa por eherce e trabounan aki.