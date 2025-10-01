Partido PPA ta convenci cu e reunionnan di IPKO na Hulanda a laga un sabor amargo y di reflexion pa delegacion di Aruba. En bes cu e delegacion a bay cu un mandato cla y un posicion unanime riba e Rijkswet, nos parlamentarionan a haya nan mes den un sala sinta, unda varios profesor, e miembronan di Eerste y Tweede Kamer a bisa claramente: Aruba ya a entrega tur cos y no a uza e procedura y esaki ta di lamenta. E delegacion nunca a bay cu un agenda cla of nota di posicion, sino djis pa scucha y wak kico Hulanda y e otro islanan tin di bisa.
E Fast Ball Contra Parlamento
Gobierno di Aruba, hunto cu Hulanda, a kibra e acuerdo di IPKO 2022, caminda tabata stipula cu tin mester consensus y sosten di 2/3 parti di iParlamento, prome cu entrega un concepto di Rijkswet. For di principio fraccion di PPA a adverti y boga pa claridad y informacion di Rijkswet, pero ta e gobierno di Aruba mes a pasa Parlamento un ‘fast ball’.
“Awe nos ta scucha di mesun Hulandesnan, cu tur loke fraccion di FUTURO y AVP ta bisando na Aruba, esta cu ta awor e proceso ta cuminsa, ta un mentira. E mesun profesor- y parlamentarionan Hulandes a bisa categorico: Aruba ta na un ‘gepasseerde station’. E unico cos cu Aruba por haci ainda ta, rechasa e Rijkswet y manda un relato cu e cambionan cu Aruba ta pidi y defende esaki dilanti di un Tweede Kamer cu 150 miembro, di cual mayoria no sa unda Aruba ta keda. Pues Aruba ta literalmente ‘buitenspel’.
E Ley anticonstitucional
Un di e puntonan mas fuerte cu a sali na cla na Hulanda tabata e veredicto di profesor y miembro di Eerste Kamer: e Rijkswet ta anticonstitucional y contra ley. E profesor mes a bisa cu e no por compronde con un parlamentario Arubano por a vota na fabor di un ley, cu ta cera bo mesun boca como representante di bo pueblo. Si Aruba ta bisa un cos, Hulanda por dicidi completamente otro. E ta un atake frontal contra democracia y autonomia.
PPA ta insisti, cu Aruba su gobierno a drenta un trayecto robes, kita Parlamento su rol y fragilisa nos Status Aparte. “Mi kier pensa cu esaki ta un fout y grandesa ta pa coregie y e momento ta awor!”, Otmar a expresa.
Siña for di experiencia
Nos ta spera cu e miembronan hoben di Parlamento a siña nan les. Nan a bay sin ta debidamente prepara, sin agenda, sin nota, sin un posicion unanime. Nan a djis bay sinta scucha y wak kico Hulanda ta pensa. “E mesun ex-Prome Minister y Presidente di Parlamento di St. Maarten, Sarah Wescott, a bisa cla: Aruba mes a firma un acuerdo na 2022 pa sigui un procedura prome cu yega na un Rijkswet y Aruba no a cumpli. Esey ta un problema serio”.
Mester drecha e trayecto, sigui e coreccionnan cu e profesor- y parlamentarionan Hulandes a indica, cual ta mesun cos cu fraccion di PPA a ripiti ya pa hopi tempo. Profesor Nicolay a bisa: tin speransa, pero Aruba mester prepara un relato cu su cambionan awor mes. Si no, lo keda core riesgo cu Hulanda bisa cu nan ta “scucha” Aruba, pero por tuma e decisionnan contrario.
Esaki no ta e fin y Aruba tin un caminda pa cana pa salba nos futuro. Aruba mester di awor uni, rechasa e Rijkswet su forma actual y insisti riba e cambionan cu por proteha nos autonomia. Sin consensus, no tin ley. PPA ta manda un apelacion: ta basta cu division. Ta momento pa un Frente Nacional, pa uni for di color politico y defende lo cu nos grandinan a gana cu tanto sacrificio. Aruba no por perde su autonomia, ni por pone su Parlamento den silencio.