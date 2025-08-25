Durante di tratamento di Presupuesto Supletorio, Otmar Oduber, lider di fraccion di PPA, a haci un apelacion constructivo na tur parlamentario, partido y gobierno sinta den e sala dialuna mainta. Basa riba un cantidad grandi di yamada, mensahe y expresion di comunidad, Otmar Oduber a trece un disertacion pa forma union, specialmente mirando cu Parlamento ta bay celebra 40 aña, unda un sin fin di reunion a a tuma lugar, pero e decepcion di nos comunidad ta mas grandi cu nunca.
15 aña a pasa y mescos
“15 aña pasa cu mi sali for di e sala aki como parlamentario y mi no por kere cu awor cu mi ta bek como parlamentario, e cosnan a keda mescos. Nada no a cambia y si mi wak bek e reunionnan di awe, diabierna y diahuebs, tur ta draai riba e mesun cosnan; ken ta culpa otro mas hopi ken ta yama otro pa mas ladron, mas corupto, ken por investiga otro mas hopi. Pero e esencia di loke pueblo kier mira, ora cu ta trece e mocionnan dilanti pa yuda pueblo, ta keda completamente neglisha y rechasa”, Otmar a expresa den su disertacion.
Grandesa pa tin union pa pueblo
Otmar a condena cu ta di lamenta cu constantemente, tin bon mocion of amienda ta bin dilanti di diferente partido, sea ta di oposicion of di coalicion. Pero den e sala di Parlamento, no tin e grandesa pa bisa cu e contenido di mocion of amienda ta bon pa pueblo y vota pa bienestar general di pueblo y no pa partido. “Si oposicion bin cu un mocion, coalicion ta vota contra paso segun nan, ya e ta den programa di gobernacion y nan lo ehecut’e aki par di luna of aña. Kemen nos ta keda pega na e mesun politica antigua di semper. Geel ta purba mustra cu berde ta mas corupto, ken no a haci nada pa scol, berde ta tilda geel y asina e wega ta sigui. Pueblo a harta y fada di e politica aki!”
Partido nobo den bachi bieu
Segun Parlamentario Oduber, e partido cu ta bisa cu ta nobo y moderno, ta practicando e mesun accionnan di e partidonan bieu. “Futuro ta esunnan cu mas kier investiga, tur kier coba tur caminda, ta busca e maldad en bes di busca e bon pa pueblo. Ban busca e cosnan cu ta en comun, paso den e sala aki, mi ta convenci cu mayoria di nos tin puntonan en comun.” Segun e comentarionan cu Oduber a ricibi, pueblo ta fada y harta cu nan ta bin sinta hari den sala, pretendiendo di ta un partido y politica nobo, mientras mas y mas ta demostra di ta e mesun politica cu tanto pueblo ta rechasando. Futuro a hinca diferente cos den nan programa, pero ya a pasa mas di 4 luna y nada no ta haci ainda.
Cumpli cu e promesanan haci
Otmar Oduber a recorda Prome Minister riba su promesa cu e pensionadonan, unda cu e no a bisa cu den tanto luna of aña e ta bay yuda nan. “El a sali bisa cu den 100 dia nan lo duna 700 florin na pensionado. Nan tin mester di dje awor, no aki 1 of 3 aña, paso e ora nan tin mester di hopi mas cu 700 florin, paso tur cos ta sigui subi. Mi ta duna gobierno pabien, pa tur loke nan ta haciendo cu ta bon pa pueblo”.
Finalmente Oduber a haci un apelacion na gobierno y a urgi gobierno pa porfabor contesta pregunta, ora cu cualkier parlamentario haci. Na presidente di parlamento, tene cuenta, ora pidi pa reunion publico, reglamento di ordo ta bisa cu den 30 dia esaki mester sosode y no warda 6 luna djis pa defende bo gobierno.