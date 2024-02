Plataforma Nos Pais a manda un carta pa Prome Minister solicitando pa bin cu un dialogo nacional riba reduccion di gasto di gobierno. Den e cuadro aki el a presenta diferente posibilidadnan cu por wordo realisa cu efectonan positivo. Entre esakinan privatisacion, independisacion y fusion di algun departamento di gobierno y tambe un maneho mas eficiente di edificionan di gobierno.



E Platforma ta indica cu aparato gubernamental ta demasiado grandi, tin demasiado departamento y instancia cu ta obsoleto, departamentonan cu por wordo privatisa, departamentonan cu por wordo independisa y un cantidad di departamento cu por wordo fusiona, es decir, ponenan bou di e mesun cabes. Ehempel di esaki ta ANSA, a saca Departamento di Control di Trafico Aereo for di Directie Luchtvaart, a independise y awe por mira con exitoso e ta.“Hopi biaha politiconan no ta hacie pasobra tin miedo di perde voto, pero por mira cu den e caso di ANSA, ATA Sui Generis, Elmar, Setar y WEB, no solamente ta reduci gasto den gobierno, pero mas cu tur ta crea un eficiencia enorme den e instancianan aki mirando cu nan ta wordo maneha na un forma mas productivo”.Otmar Oduber ta bisa cu independisacion por tuma luga sin cu e ta un menasa pa e trahado, al contrario, e empleadonan a bay dilanti. Ademas, e instancianan ta funciona exitosamente y tin un cantidad di caminda unda cu por corta vet, reduciendo e aparato di gobierno.

E di dos punto menciona den e carta ta pa tin un maneho mas eficiente di edificionan di gobierno. Na e momentonan aki gobierno tin casi 30 edificio para entre 1 cu 25 aña, incluyendo scolnan. E edificionan aki tin un balor di mas cu 280 miyon Florin y nan ta para, mientras cu ta huur otro edificionan, algo cu ta iresponsabel.

Oduber a laga e ley di APF (Aruba Property Fund) atras cu a pasa Raad van Advies y ta cla pa bay Parlamento. Pa medio di e ley aki ta crea un NV nobo di gobierno den cual ta hinca tur e edificionan aki. E NV ta haci su prestamo(nan) riba mercado y ta drechanan poco poco y dje ta percura pa nan wordo gehuur na un prijs reduci cu gobierno of por huurnan of bendenan cu sector priva, creando entrada pa gobierno y reduciendo e gastonan di huur.

E asunto di huurmento di edificio di gobierno ta algo cu ta wordo scucha pa añanan caba y a yega ora pa gara e toro na su cacho y para tras di un maneho cu no ta conta pa e gobierno cu ta na mando so, pero pa tur gobierno cu lo bin den futuro.