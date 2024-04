Caso Flamingo ta andando ya pa 4 pa 5 aña y a scucha un cantidad di hende. Varios hende a wordo persigui y cera y laga den libertad. Y esaki, pa Otmar Oduber, ta inaceptabel. Hasta el a bin cu un peticion pa mas transparencia y tambe pa comunidad di Aruba forma parti, transmiti e caso aki en bibo, pa nan mes por mira kico tur ta pasando dentro di e caso aki.

Den cuadro di esaki, Oduber a tene un conferencia di prensa dilanti di edificio di Corte na Playa y a duna algun adelanti pa loke ta e caso en cuestion aki.

Ex-minister y empresario y awo representante di Plataforma Nos Pais Otmar Oduber, hunto cu su abogado Vito Carlo, tabata dilanti corte pa duna un update riba caso Flamingo.

Manera ta conoci, dia 6 di november ultimo, hues cu lo atende cu caso Flamingo a duna e team di defensa di Oduber e ‘green light’ pa 31 testigo wordo scucha den e caso aki, algo naturalmente p’e team ta un victoria hopi grandi, mirando cu e caso, manera ta conoci den comunidad, a cuminsa cu un caso cu a wordo laga completamente 100% un banda y a bay den un ‘fishing expedition’, pa bay busca pieu, pa mira kico por logra pa gara Otmar Oduber riba dje.

Dos siman pasa, abogado Vito Carlo a wordo notifica door di corte y den e caso aki di e hues comisario cu lo bay atende cu e interogacionnan aki, lo bay cuminsa apenas te na juni. Despues di ocho luna y despues di a warda casi cuater aña den e investigacion cu a cuminsa na 2019.

“Nos ta keda carga e pasenshi. Ora bo sa cu bo consenshi ta limpi, naturalmente esaki t’e caminda cu tin di cana. Ta lamenta e abuso cu ta tuma luga. M’a bis’e na hopi ocasion, cu no tin mas manera di mustra comunidad di Aruba, den e caso aki, con atrobe esaki ta un otro abuso. Pa 8 luna tin di keda warda djis pa abo scucha bo testigonan cu lo bay uza den bo defensa. Sinembargo nos ta contento cu na juni aworaki lo bay cuminsa. Ta spera cu e por caba tambe na juni mes prome cu recess,” segun Oduber.

E ta sigui indica cu Oduber ta boga pa e caso aki caba mas pronto cu ta posibel. A bisa na diferente ocasion, Vito Carlo lo aboga e caso den corte. Oduber lo bringa su defensa pafo den comunidad p’e defensa di ministerio publico.

Ta hopi abuso a tuma luga, hopi caso den corte, hopi recurso financiero pa por a yega. Si no a bringa tur e temponan aki, bayendo corte, unicamente pa pusha ministerio publico pa caba cu e investigacion y pa por cuminsa cu un caso.

Imagina cu den e caso aki, como sospechoso ta bringa pa hib’e corte, pasobra no tabatin ningun pura p’esey y finalmente lo bay tin scuchamento di testigo.

E ex-mandatario a splica cu comunidad di Aruba a tuma nota tambe siman pasa di e echo y Oduber kier a denuncia esaki na un forma hopi habri den henter e caso Flamingo.

A cuminsa cu e caso aki cu mas cu 20 sospechoso cu tabata envolvi. Na caminda, mirando cu ministerio publico a manera tira tarai pa wak kico nan por gara, esta kico nan por acusa Otmar Oduber di dje.

Finalmente ta shete persona cu a wordo aangemerkt den e caso aki como sospechoso. Mas di 15 sospechoso a wordo libera di e caso aki. Sa cu recientemente tabatin un comerciante cu tambe a wordo sospecha durante 4 aña largo, a keda marca como sospechoso y despues di 4 aña ta ricibi un carta cu e ta wordo absolvi totalmente di e caso aki di Flamingo.

Pa colmo e comerciante aki ningun dia a scuch’e. E persona aki ningun dia a puntra ni cu e conoce Otmar Oduber. E no a wordo gehoor, no a wordo interoga. Simplemente despues di cuater aña caba cu bida di e comerciante aki, ta dun’e un carta manera nada no a pasa, despues cu a drenta su cas y negoshi, pone su nomber eyfo como un sospechoso.

Banda di esaki hopi hende no sa, cu tin un cantidad di ambtenaar y persona cu tabata riba contract, cu a wordo perhudica. Ta trata di 7 ambtenaar cu ta wordo manda cas durante e investigacion aki pa 3 y 4 aña, cobrando 100% di nan salario na cas y caminda cu ningun di e ambtenaarnan aki ta forma parti di e investigacion di e caso aki.

Tin di nan ainda ta na cas, pero ta buscando caminda pa hinca nan. Tin otro cu a haya bevordering of a haya nan vaste aanstelling, landsbesluit di gobernador cu nan a bira vast como ambtenaar. Pero pica ta e echo cu tin varios cu tabata riba un contract, wardando pa wordo nombra den e departamentonan di gobierno, ta wordo kita door di e caso aki y a resulta cu ningun di nan no ta sospechoso, ni nada.

Kico e tabata? Un Hedgehound. A core tras di hende, a haci un ‘phishing expedition’, a acusa tur hende. Ministerio Publico a drenta den tur departamento cu a cay bao di Oduber. Nan a investiga Serlimar, den DOW, den DIP, tur caminda cu nan por a coba y no a sali nada afo, simplemente algun acusacion cu aworaki, ora e testigonan cuminsa wordo scucha, pa e team di defensa, bira determinante, pasobra pa prome biaha, segun Oduber por corda durante ultimo 30 pa 40 aña, caminda un hues a bay di acuerdo, y dentro di poco na juni, lo bay scucha como testigo den corte, dilanti un hues comisario, con e miembronan di RST, a controla dentro di 24 ora, cu loke nan a pone riba papel, tabata totalmente falso.

Mescos den e caso aki lo bay scucha tambe miembro di Landsrecherche cu a secunda Cuerpo Policial pa traha e rapportnan falso aki y pa Oduber esaki ta importante.

No por ta asina cu Ministerio Publico ta kere cu e por trapa riba ken cu ta.

Mester bin consecuencia pa esunnan cu ta actua di mala fe y ta actua malo. Pesey Oduber ta bay corte y ta pidi p’e tres instancianan aki forma parti di e interogacion cu lo bay cuminsa.

Transmision en bibo

Oduber a haci anuncio di un exigencia di su parti. El a duna instruccion na abogado Vito Carlo cu e lo bay pleita te na final, desde awe, cuminsando cu e crusada. E kier pa tur caso di Flamingo den corte, wordo transmiti door di prensa en bibo pa por informa comunidad di Aruba riba e bagamunderia, riba e porkeria, riba e fiesedad cu a tuma luga di parti di Ministerio Publico den e caso aki.

No por ta posibel cu ta caba cu bida di un persona, los cu Oduber tabata politico. Caba cu su famia, caba cu su situacion financiero, caba cu e imagen di su persona durante casi 5 aña, desde cu nan a drenta su cas y a pint’e na Aruba como e Chapo Guzman di e region aki cu shete acusacion, ocho articulo den ley cu el a laba placa, etc, y pa finalmente ta purba di trece un caso dilanti cu tin dos spookambtenaar of tin algun hende ta traha na Serlimar y cu Oduber a haci politica di esaki.

Su exigencia ta si Ministerio Publico, dirigiendo directamente na nan, si nan no tin nada di sconde, e ora Oduber ta spera cu haci e peticion aki a traves di Vito Carlo, bay di acuerdo di inmediato cu hues, cu nan, pa permiti pa e caso aki wordo transmiti en bibo, pa pueblo di Aruba, pa prensa di Aruba, pa comercio di Aruba, pa tur esunnan cu ta kere ainda den Señora Husticia, cu Husticia di berdad mester ta imparcial, e ora Oduber ta imagina cu Ministerio Publico lo bay nenga pa pueblo por mira e trabao cu a wordo haci.

Nan a nenga pa por a investiga tur e informantenan, no kier a investiga nan. Nan no tabata kier a investiga den e caso aki esunnan cu a traha e process verbaalnan. Hues a bay di acuerdo pa scucha nan. Pesey ta bay scucha tur esunnan di Ministerio Publico, den e caso aki di e sistema hudicial, den stoel den corte, pa bay splica con por ta posibel cu a traha e rapport falso aki y pa comunidad di Aruba por mira y experencia naturalmente cu no por kere cu djis pasobra Otmar tabata un politico y un figura publico, por caba cu su bida, manera a purba di caba cu ne.

Ta bon mes e ta un persona cu forsa y cu semper a lucha, bringa y para pa loke e ta kere den dje. Oduber ta kere cu cualkier persona no lo a wnta e humilliacion aki, no lo a wanta e golpinan di bida manera Oduber a wanta durante e ultimo 4 pa cinco aña.

Si Oduber no hay’e, e ora ta bay drumi y campa dilanti di porta di corte. Ministerio Publico mester realisa cu e tin un poder pa crea husticia den e pais aki. Tin cu crea un poder caminda hende ta respeta nos leynan y no pa abusa di dje. No tin un poder pa dicidi riba bo mes, cu ora bo kier scapa bo cara, pasobra ta cuminsa cu un caso, caminda ta acusa Oduber pa tur sorto di cos, laga tur acusacion cay pasobra ta falso y coba otro cos, djis pa scapa cara of kier pinta un otro politico mas como corupto na Aruba.

Kier purba di gana un strepi pasobra a bin RST na Hulanda y purba di investiga y purba di scapa cara di Ministerio Publico. Den e caso aki pueblo di Aruba mester por wordo permiti e derecho, mescos cu tur parti di mundo ta permiti pa mira e casonan ey.

Ohala Oduber por a desea cu ora e interogacion cuminsa na juni, tur esunnan of hopi di nan ta forma parti di e mentira aki, di e orkestracion aki cu a tuma luga. Ta esey ta loke e ta, el a wordo orkestra, ta un persecusion politico, cu lamentablemente nos ley no ta permiti. Ey ta caminda cu tin di pone hende para pa loke ta berdad y lamentablemente nos sistema awo no ta permitie. Por ta den futuro mester wak con ta hiba e lucha pa habri esaki.

Segun Oduber, den e caso mes, ohala inicia pronto despues cu scucha e testigonan, pueblo di Aruba y si ministerio publico ta serio, e ora lo bay di acuerdo pa e transmisionnan aki tuma luga pa comunidad di Aruba mira, cu no tin un man liber pa abusa di e sistema hudicial djis pasobra ta Ministerio Publico.