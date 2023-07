“Pueblo no por carga mas aumento, mas medida, costo di bida ta hopi halto y tur hende na tur nivel ta sinti caba e consequencianan di esaki” asina ex minister Sr Otmar Oduber, kende recientemente a anuncia su regreso den politica activo, a duna di conoce e siman aki. “No ban sigi punta dede riba otro, tur gobierno a tuma un of otro medida, bao tur gobierno gastonan a bai sky high, bao gobiernonan di signatura geel y berde costo di bida a subi drasticamente”. Segun e relato di e ex minister, awo mester traha riba baha gasto di gobierno, no por otro, tin hopi espacio pa baha gasto, ta boluntad mester tin. Ta curashi y determinacion mester tin. Porta a corto plazo e decicionan no lo parce popular pero a largo plazo pueblo lo wak su beneficionan. “Bibo ehempel di esaki ta nos oficina di turismo, ATA, cual mi tawata tin e honor di independiza y funda na 2011. E tempo ey a purba minimiza e vision y hasta a worde bisa for di oposicion e tempo ey cu lo “reverse” e decicion aki asina cu nan ta den gobierno y a categorize como “ATA Bank”. Awe no solamente ta respeta su existencia pero hasta a crea mas fondonan aumentando e porcentahe di room tax di 9.5 na 12.5 generando otro 40 miyon pa caha di gobierno. Mescos a pasa cu ANSA (controldornan di trafico aereo) otro instancia cu Sr Otmar Oduber a institui y funda cu hopi contratiempo e tempo ey y awe ta un “big success story”. Ambos a reduci personal di gobierno drasticamente, ambos ta genera nan propio fondonan y ambos a baha gasto pa gobierno cu ta core den miyones. Cu esaki Sr Oduber kier ilustra cu tin varios departamento cu mester worde independiza of privatiza mas lihe cu ta posibel, ta cohon mester tin. Departamentonan manera Direktie Scheepvaard, DLV (Kadaster), DIP, DTI, Direktie Luchtvaard y asina por menciona varios mas, ta departamentonan cu curashi y determinacion por haci nan institutonan para riba nan propio pia sin metemento politico directo. Banda di esaki mester tuma e decicion di independiza e nombramento di personal den gobierno di inmediato. Un discuccion andando pa decenas di aña nan caba y cu ta mas cu na su lugar pa tuma lugar awo. Eficiencia ta e palabra crucial den baha gasto di gobierno. Responsabiliza cada hefe di departamento, pero sin mete e ora den nan maneho. Gobierno su tarea ta di percura cu e maneho central ta keda ehecuta sin tanto metemento politico. Duna apoyo y empodera e directornan pa cumpli cu e meta di e gobierno na turno. Hecho ta cu mester actua awo. No mas medida, no mas aumento di costo di bida, sino corta den gastonan di gobierno y crea un aparato eficiente y productivo.