For di 30 di januari, Otmar Oduber, lider y miembro di Parlamento pa fraccion di PPA, a insisti riba un reunion publico pa tin transparencia y debate riba e asunto di Rijkswet. E peticion ey tabata basa riba compromiso cu a haci den IPKO di 2022 y preocupacion cu gobierno lo mina e rol di Parlamento. En vez di claridad, Parlamento y pueblo a keda cu confusion, wega politico di ken tin mas culpa y un silencio peligroso di esunnan na poder. PPA su mensahe ta cla: basta cu polarisacion, Aruba mester uni den un solo Frente Nacional pa defende su autonomia.

Nota di Minoria; un punto di salida cla y raspa

“PPA a haci su parti y ta e unico fraccion politico cu activamente a busca dialogo cu gremio comercial, sindical y instancia for di juni y juli, splicando kico e Rijkswet ta nifica pa Aruba. Esaki a culmina den un Nota di Minoria, compartí abiertamente cu tur sector. “Nos meta nunca tabata pa tira lodo, pero pa informa y splica e realidad,” Oduber a enfatisa. Awe nos por scucha, con tur ciudadano, comerciante, sindicato y e profesionalnan ta exigi un claridad.

Mientras otro parlamentario ta nenga e peticion pa dialoga y debati na Aruba, awor na Hulanda nan ta tende cu Aruba a faya barbaramente. Pues tur loke fraccion di FUTURO a expresa, cu awor e proceso ta bay cuminsa, cu awor parlamento ta bay duna su conseho y opinion, ta ‘gepasseerde station’. E concepto di Rijkswet ta riba mesa na Den Haag, sin cu Aruba a yega na un consensus.

For di division pa un Frente Nacional

“PPA ta nenga pa participa na un debate sin balor agrega, cu lo ta solamente diseña pa culpa otro. PPA ta propone y boga pa un caminda mas constructivo y di union, pa salvaguardia Aruba su Status Aparte,” Otmar a indica. Segun Oduber: “PPA ta propone pa bin cu un Seniorenconvent, cu ta un reunion cu tur lider di fraccion, pa forma hunto un posicion tras di porta cera, leu for di tur show politico.Una bes cu yega na un consensus den e seniorenconvent, lo e punto di salida aki bek den Comision Central, pa present’e na tur instancia concerni den un sesion plenario. Y finalmente Parlamento por defende e un punto di salida aki den un Reunion Publico. E proceso y paso aki lo sigura cu Aruba tin un bos hopi mas fuerte pa discuti cu Hulanda.

Rijkswet lo kita derecho di Parlamento

Tweede Kamer y varios profesor di Hulanda a indica, cu e Rijkswet actual aki ta kita tur derecho di autoridad di Parlamento, poniendo Aruba su autonomia na pia di Hulanda. Incluso hasta profesor Nicolay a indica den un entrevista, cu loke Aruba ta haciendo awor ta peligroso, paso Aruba tin un deseo mes, Hulanda por dicidi otro y Parlamento di Aruba no por bisa ni haci nada. E scenario aki ta inacpetabel! “Nos tin cu para hunto, gobierno y oposicion, kitando tur nos pechinan di color di partido un banda y bisti esun di Aruba. Ta asina so Aruba por rechasa e Rijkswet y manda un mensahe di union: sin consensus, no por tin Rijkswet.

E agenda real di Hulanda

“Hulanda su unico meta ta pa tin control absoluto di gobierno di Aruba. Nan no por logra esaki mediante nos Statuto di Reino ni nos Status Aparte. P’esey cada biaha nan ta purba pa bin cu regla nobo via ‘porta di cushina’, imponiendo medida anticonstitucional, cu ta debilita e lucha grandi di nos autonomia,” ta loke Otmar a subraya. E asina yama “fast ball” di presenta e concepto di Rijkswet akin a un gabinete Hulandes demisionario, ta ilustra un ansha y urgencia di parti di gobierno actual. Lamentablemente, nos propio gobierno a cay den e trampa aki, reflehando decision pober, dunando prioridad na conveniencia y fondo, riba defende Aruba su autonomia.

Otmar a conclui bisando cu tin speransa ainda, si nos echt pone nos colornan politico y interes personal un banda, manera nos grandinan y e 3 partidonan di mas grandi e tempo ey a haci den e añanan 40, 50 y 60 y a logra nos Status Aparte. Nos mester demostra awor cu nos ta para firme y Aruba no por perde su autonomia, djis pa gana algo riba termino cortico.