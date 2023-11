Diahuebs durante e reggie zitting cu Otmar a pidi den caso Flamingo, Hues mes a tuma e decision cu e kier scucha Marisol Lopez Tromp den corte, pa Otmar Oduber Marisol ta un gañado unda el a gaña husticia den pasado caba, el a gaña ora el a entrega un keho contra sr Dammers den Parlamento y a keda castiga pe y a haya 2 aña di prueba. Awor aki e berdad t’ey sali, ora bo ta papia di Spook Ambtenaar, Landsrecherche ta puntre con bo sa di e Spookambtenaarnan y el a contesta “cu el a puntra y nan a bisami cu e hendenan no a traha”, nunca Marisol no a bisa kende el a puntra y cu kende el a papia y kende a hustifica y landsrecherche nunca no a hustifica pa sa pero djis kier cera Otmar.

Y awor aki Marisol Lopez Tromp ta bin sinta riba e stoel caminda e tin cu bin desmenti su mentiranan, Otmar a menciona cu 17 acusacion na Landsrecherche Marisol Lopez Tromp a haci contra su persona inclui a bisa cu Otmar a ricibi 200 mil dollar, for di comerciante na Aruba y tabatin contract cu companianan di publicidad cu el a falsifica MB, LB y mas y cu e tabata deal proyecto miyonario, tur esaki despues cu a bahe como gobierno.