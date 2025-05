Un di e topiconan cu Otami Thomasia, como miembro di Parlamento di Aruba, a trece dilanti e siman aki durante e conferencia di prensa semanal di Partido di Pueblo Arubano (AVP) ta uno particularmente special p’e. Ta trata di e importancia di fundacion YMCA y e estado di nan facilidadnan tanto pariba, como na Dakota.

E parlamentario ta un di e miles di persona riba nos isla cu, como mucha of hoben, a beneficia di e programanan di deporte, educacion y entretenimento di e fundacion y conoce bon e diferencia cu esaki por haci den un hende su bida. Despues di a haci un bishita na ambos sede riba nos isla, el a keda preocupa pa e situacion actual, loke a motiv’e pa haci un serie di pregunta formal na e ministerio competente.

Durante su bishita, Parlamentario Thomasia a haya oportunidad pa papia directamente cu personal y representantenan di YMCA y e experiencia tabata tanto informativo, como impactante. “Mi a keda impresiona cu e dedicacion di e hende cu ta traha ey, pero tambe mi a wak cla unda nan ta enfrenta obstaculo. Nan ta lucha pa cumpli un rol crucial den comunidad, pero sin e sosten y e medio financiero necesario pa logra esaki,” segun Thomasia.

Den su reflexion, Parlamentario Thomasia a recorda con YMCA tabata un centro vibrante y activo, un punto di encuentro pa deporte, cultura y formacion personal. “YMCA tabata e curason di San Nicolas. Tabata tin actividadnan di baile, roller blade, klas di cushina y mas. Awe nos ta mira un YMCA cu ta lucha pa mantene su funcion, cu infrastructura deteriora y un falta di recurso cu ta pone su rol den riesgo.”

Thomasia tambe a tuma nota di e estado lamentabel di algun di e instalacionnan: cancha cu ta kibra, hero cu ta frustia, falta di siguridad basico, y un ambiente cu no ta refleha e balor cu YMCA por tin pa comunidad. “Si nos ta papia di problemanan social, nos no por laga banda institucionnan cu tin e potencial pa preveni y guia nos hubentud. YMCA por yega un bes mas na e rol ey — pero mester di nos apoyo.”

E parlamentario ta enfatisa cu su pregunta na e ministro ta un peticion pa tuma nota y accion. “Esaki no ta pa critica, pero pa crea conscientisacion. Pa move e tema dilanti, pa nos traha hunto, pa wak con nos por yuda un institucion cu tanto potencial. Nos por trece YMCA bek na algo hopi bunita, pero nos tin cu traha hunto.”

Parlamentario Thomasia ta comprometi pa sigui motiva inversion den solucion real y sostenibel pa nos comunidad. “Mi lo sigui uza mi bos pa resalta e temanan cu ta importa y pa busca manera concreto pa promove bienestar social. YMCA ta un parti di esaki, y nos no por lag’e cay for di nos bista.