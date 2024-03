“Para na Lago Heights Hill Park e candidato di partido AVP, Otami Thomsia a mustra cu e kier bisa gobierno lo siguiente: “Gobierno have a heart, e luga aki ta yen di buraco, ta con e ora nos por laga muchanan haci nan presentacion na e sitio aki.



Con boso por bisa cu San Nicolas ta importante pero boso negligencia ta asina bisto den wowo di nos tur aki di e bario di Lagoheights aki, cu tambe ta un bario sumamente importante pa desaroyo turistico di nos pais pero tambe pa desaroyo social di nos comunidad.Mirando e situacion aki mi no por kere cu Aruba tin un gobierno cu no ta mira loke ta importante pa un desaroyo positivo di su pueblo, ya cu na e sitio aki, ta dificil pa tanto muchanan como hendenan grandi, haci algo, sea ta ehercicio, un of otro actividad cultura mey mey di tanto yerba y tanto buraco, anto sin cu luznan adecua pa cana y haci algo positivo. E luga ta importante pa tur hende di a bario aki pa bin haci algo positivo den nan oranan liber pero gobierno a cera wowo bira cara y no a duna atencion na e barionan aki,” Otami Thomasia a declara.