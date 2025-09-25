Miembro di Parlamento Otami Thomasia a duna reaccion despues di ricibi e presupuesto pa 2026, den cual ta inclui fondo importante pa fundacionnan cu ta cuida grupo vulnerabel den comunidad, manera Fundacion pa Maneho di Adiccion, Imeldahof, Casa Cuna, Stichting Guia Mi, Voogdijraad y Reclassering.

Segun Thomasia, “E institucionnan aki ta hungando un rol crucial den nos sociedad, y mi ta contento pa mira cu nos gobernacion AVP/FUTURO ta sigui inverti den nan.”

Den presupuesto 2026, un di e punto principal ta e enfoke preventivo. “Prevencion ta mas barata y mas efectivo cu trata e problema despues cu a sosode,” Thomasia a bisa. E mes a señala cu e situacion di salud mental ta un preocupacion creciente, particularmente den hoben.

“Nos ta mira hopi hoben cu ta sinti nan so, sin sosten, y esey ta habri porta pa cay den mal caminda, droga y compañia negativo. Nos tin cu habri portanan pa guia y duna nan e atencion cu nan merece.”

Thomasia a pone enfasis cu mayornan y famia mester tuma un papel central den sosten emocional di su yiu. “Ora un mucha ta bini for di scol, e mester haya un cas cu ta duna calor humano. Si nan keda aparta sin guia, e riesgo ta mas grandi pa cay den situacionnan peligroso.”

Segun Thomasia, e reto di vergrijzing na Aruba ta pone un responsabilidad adicional riba generacion hoben. “Nan ta futuro di nos isla. Si nos no proteha nan awe contra riesgo di droga y problema di salud mental, nos ta compromete e bienestar di comunidad henter mañan.”

E miembro di Parlamento ta satisfecho cu presupuesto 2026 ta contempla espacio pa programa preventivo den scolnan y den bario, asina cu ministerio di Salubridad y Husticia por traha hunto riba proyecto comun. “Esey ta mustra cu nos ta echt preventief bezig,” Thomasia a agrega.

Na final, Thomasia a yama atencion cu no solamente hendenan grandi y muchanan ta vulnerabel, sino tambe e trabahadornan cu tur dia ta carga nos pais. “Bon comun ta pa tur hende: grandi, chikito, hoben y mayornan. Semper si tin un problema, acerca cu un fundacion of cu un di nos parlamentario. Mi ta recorda cu e porta di Parlamento ta semper habri pa dialogo y pa busca solucion.”