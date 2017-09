Osmar Lake ta haya reconocimento di su coleganan di Brandweer

Diamars mainta coleganan di bombero Osmar Lake, a duna nan colega kende ya ta cu pensioen, e sorpresa den forma di un reconocimento como ex bombero, kende tabata duna charla na tur scol rond di Aruba.

Segun vocero di bombero, Ferdinand Ponson, den e ultimo dos lunanan nan ta bezig cu varios scol ta duna charla. Siña e muchanan con nan por evita candela na cas y kico por haci na momento di un alarma, kico ta e cosnan cu no mag di laga pasa na cas. For di tempo cu Ponson a drenta dienst, ta bezig ta siña for di nan tutor, sr. Osmar Lake. Awo Stichting Brandweer y Brandweer mes, ta dedica e charlanan na Osmar Lake. A dun’e un reconocimento, pa e sa cu e ta wordo hopi aprecia y cu e nifica hopi pa su coleganan y cu nan kier sigui siña for di dje.

E ta un pensionado, pero toch ta sigui bin na e charlanan y sigui duna feedback, y polish nan den e parti di presentacion, pa asina e coleganan bira mescos cun’e.

E aña aki Cuerpo di Bombero tabata tin un demanda grandi, ya for di cuminsamento di aña caba.

Diferente scol tabata yama, y tabata bezig cu evacuacion. Durante e Fire Prevention Week a haci 9 scol caba. Pero den un total tin por lo menos 27 scol haci durante di e aña aki caba.

Sigur sigur nan kier sigui duna charla na e scolnan. No tabata normal antes cu scolnan no tabata yama, pero Cuerpo di Bombero ta bezig ta duna nan e informacion cu por yama nan ki ora cu nan. Nan ta prepara pa esaki, ta duna charla y ta trece e trucknan tambe pa e muchanan por siña un tiki mas di e trabao di brandweer y siña conoce e cuerpo mas di cerca.