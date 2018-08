Ortopedagogisch Centrum lo wordo amplia pa vang op mas mucha

Sra. Glenda Hernandez di Departamento di Asunto Social ta elabora riba plannan cu tin pa yuda muchanan cu no tin cas.

Segun sra. Hernandez, muchanan cu ta hinca den institutonan ta logra menos den bida cu muchanan cu ta den famia manera pleeggezinnen of muchanan cu ta keda cas. Awor nan ta bay extende na Orthopedisch Center pa muchanan. E grupo ta crece di 8 pa 32 mucha, 16 mucha muhe y 16 mucha homber. Nan ta bay siña disciplina y structuranan cu nan mester mantene nan mes na dje. E ta bay di fase pa fase. E punto ta cu mester yuda cierto mayornan con pa cria nan yiu na un manera debido, esta dun’e structura. E grupo di muchanan actualmente sin mama ni tata ta hinca den instituto, pero e grupo ey no ta mes grandi manera esunnan cu ta cana riba caya sin conducta. Un otro grupo cu nan ta enfocando riba dje ta e muchanan cu no tin status legal. E muchanan ey mester wordo yuda, aunke tampoco ta pa abusa di esaki y manda yen di mucha di exterior manera Venezuela pa Aruba. E muchanan aki tambe mester ricibi ayudo pa nan no tuma e caminda di crimimalidad como ultimo recurso. E ta cuminsa cu un idea y plan pa wak kico ta e miho solucion pa despues nan wak a espacionan cu por tin pa nan, pues no tin mucho espacio mas pa pone muchanan. Pero e ta cuminsa cu un plan. Si wak e plan di School Maatschappelijk Werk, e ta plan cu bo ta bay y papi’e cu tur e gremionan. Tur esey ta tuma tempo.

En cuanto unda falta pa mehora e parti di proteccion na nos muchanan, sra. Hernandez ta splica cu Minister concerni a punta na cada instancia kico tur nan mester pa preveni cu e tipo di cosnan aki pasa, esta por ehempel e caso di e dos criaturanan a fayece. Nan a hink’el e den un plan. E Minister a bringa p’e pa el a hay’e rond den Ministerraad. Nan ta haciendo esfuerso pa soluciona e problema, pero e no ta un garantia pasobra semper algo por bay robes. Dus aunke ta inverti y purba di preveni of interveni, no ta tur ora esaki ta logra. Tambe trahadonan social tin constant contacto cu Polis cu tin ful e netwerk di bario.

