Orthopedagogisch Centrum ta informa riba nan maneho

Orthopedagogisch Centrum (OC) ta un centro gubernamental, resortando bou di Ministerio di Husticia, Seguridad y Integracion, na unda ta brinda guia y tratamento na hobennan den edad di 12 pa 18 aña cu ta wordo interna pa motibonan di entre otro problemanan di comportacion, negligencia severo, abuso emocional, fisico, verbal o sexual.

Tin diferente departamento na e centro cu ta opera 24 ora pa dia, esta departamento di mucha homber y mucha muher y Wennen Aan Wonen (WAW), cu ta e departamento cu ta yuda e hoben riba su caminda pa independencia. Tambe tin e departamento di Dagbehandeling cu ta brinda guia y tratamento na hobennan parti merdia/ atardi.

E hobennan por wordo interna di forma voluntario via Departamento di Asuntonan Social of di forma obligatorio cu un medida civil o penal di hues mediante Directie Voogdijraad, Fundacion Guia Mi y den algun caso via Stichting Reclassering en Jeugdbescherming.

E guia cu e hobennan ta ricibi ta basa riba e metodo “YOUTURN” durante cual entre otro ta pone enfasis riba desaroyo di moral, habilidad social, siña anda cu emocionnan, controla rabia y tambe ta trata temanan specifico manera entre otro anda cu sexualidad, higiena, relacion entre mayor y yiu y siña traha un budget.

Tur trahador pedagogico ta certifica den e metodo YOUTURN pa por eherce nan trabou diario na un manera profesional y specifico cu ta necesario pa por traha cu e hobennan menciona. Banda di esaki ta duna otro tipo di curso- y trainingnan riba un base regular no solamente na trahadornan pedagogico pero tambe na personal di mantencion, limpiesa y administracion.

E hobennan cu ta interna na OC o ta bishita OC durante di dia tin mentornan cu hunto cu e trahador social ta encarga pa trata cu tur aspecto di nan guia y tratamento manera contacto cu mayornan, cu scol, actividadnan y e aspecto personal.

Caminda ta necesario hobennan ta ricibi e guia individual mediante conversacionnan cu psicologonan y reunionnan di desaroyo ta tuma lugar cada 6 pa 7 siman pa por monitorea e progreso di e hoben. Durante di e reunionnan aki mayornan, instancianan indicador, mentor di OC y coordinadornan ta presente. Segun cu e hoben desaroya su mes, e ta haya privilegionan y recompensa pa e comportacion y actitud cu e ta manifesta.

Na final di dia OC ta boga pa tur hoben por ricibi e guia y tratamento necesario pa asina e por regresa mas pronto cu ta posibel den e seno familiar o cu e por a desaroya su mes como un hoben responsabel cu por mantene su mes independientemente den nos comunidad.

Esaki ta posibel solamente door di tin un bon relacion di trabou y regular cu mayornan/ cuidadornan, instancianan indicador, scolnan, organisacionnan y otro institutonan.

Pa loke ta trata e caso cu a wordo publica ultimo den prensa y canalnan di social media, por informa solamente locual cu ta trata di e procedura di OC cu ta aplica na momento cu un hoben huy.

E protocol ta stipula lo siguiente:

Na momento cu ta señala cu un hoben no a yega OC bek despues di scol, verlof cerca mayor/ conocir o actividad, e guiador di grupo ta informa e coordinador (na warda) cu na su turno ta informa hoofd van dienst di e sucedido.

Despues di consulta cu e departamento concerni, coordinador (na warda) y hoofd van dienst, e coordinador (na warda) ta bay haci denuncia di huymento na polis, guiador di grupo ta jama mayornan y/o cuidadornan y hoofd van dienst ta informa e instancia indicador cu e hoben no a yega OC bek y kico ta e palabracionnan haci na e momento ey.

E procedura aki ta wordo haci denter di 4 pa 6 ora despues cu a constata cu e hoben no a bin bek OC.

Den caso di e hobennan di OC a scoge pa no warda pa haci e denuncia despues di 24 ora y ta haci esaki denter di 8 ora.

E informacion di e hoben cu ta wordo duna pa haci e denuncia ta un formulario standard cu OC tin pa cu e casonan aki

E coordinador (na warda) ta informa hoofd van dienst na momento cu e denuncia a wordo haci, hoofd van dienst ta informa e instancia indicador y guiador di grupo ta informa e mayornan/ cuidadornan.

Copia di e denuncia ta bay den file cerca hoofd van dienst y den file na e departamento concerni sea di mucha muher o di mucha homber.

Durante di e periodo cu e hoben no ta na OC ta tene contacto regular cu instancia indicador, mayor/ cuidador y polis pa si tin cualkier informacion encuanto di e paradero di e hoben.

Tur esaki ta wordo notula den e relatonan general y individual di e hoben.

Na momento cu haya e hoben o e hoben regresa OC, segun e palabracionnan ta informa tur esnan concerni cu e hoben ta bek na OC y su tratamento ta sigui.

Den caso di e hoben cu tabata den publicidad, OC ta pone enfasis riba e hecho cu e procedura aki riba menciona, a wordo sigui manera stipula!

Por ultimo OC kier remarca, cu OC no ta un prison. Hobennan cu ta biba na OC ta bay scol, ta haci deporte o otro hobby pafor di OC, por bishita mayornan y/o demas famia, y no ta 24 ora pa dia sera den OC, ya cu meta final di nan internacion den OC ta pa nan por regresa den nos comunidad.

Pa es motibo aki, y teniendo na cuenta cu e pasado di e hobennan, OC ta haci tur lo posibel pa evita esaki y si acaso esaki sosode toch despues di tur precaucion, lo activa e procedura aki riba menciona de inmediato manera semper tabata, ta y lo ta e caso!

Comments

comments