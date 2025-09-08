Diadomingo 3 participante di Aruba a competi den “Inter Corsou”, competencia di Equitacion juzga pa juez di Republica Dominicana y Colombia.

Nos amazona Sheyxienne Geerman, den su debut na Corsou, a logra medaya di Plata riba e cabay Polvo Robado den categoria di 9 pa 11 anja.

Zachary Coffie a gana medalla di Oro den categoria di 15 pa 17 anja riba ehemplar Suavidad de la Siberia. Caitlin Ras den categoria amazonas 25+ tambe a conkista medalla di Oro riba Polvo Robado. Caitlin a bolbe pista despues di un ausencia cu un bunita presentacion. Organisacion Caballista Arubano ta manda palabra di pabien na nos atletanan y nos ta orguyoso di boso!