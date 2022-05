Awe mainta OE AZV a tene conferencia di prensa tocante e importancia di pidi bo recibo na momento cu bo haci bo compra di un producto of servicio y asina aporta na pago di e BAZV y pues na e Fondo AZV. Cu e mensahe “Abo, b’a pidi bo recibo?” nos di AZV ta spera di haya e colaboracion di un y tur pa corda cu pa cada compra grandi of chikito, bo ta contribui na Fondo AZV. BAZV a wordo introduci na 2014 y ta consisti di 1,5% di cada cumpra. E suma ta inclui den e prijs. Pa bo ta sigur cu e placa ta wordo manda pa e Fondo di AZV ta importante pa e placa ta wordo registra den caha. Pidi bo recibo ta un medio di percura cu bo parti BAZV ta yega su destino.

1e video

A presenta un 1e video “Abo, b’a pidi bo recibo? Asina bo tambe ta contribui na e Fondo AZV” cu un integrante principal, e conocido cantante Janiro (Niro) Eisden. Su persona den e video a presenta na un manera hopi espontaneo y simpatico e mensahe di importancia pa percura pa pidi bo recibo ora bo haci bo compra. Cu esaki OE AZV ta spera di conscientisa Aruba henter tocante e importancia di pidi pa recibo y pues contribui na e pago di BAZV/Fondo AZV.

Serie

Lo sigui cu algun video mas como campagna via plataformanan social. Produccion di e serie aki ta den man di Janiro (Niro) Eisden kende ningun momento no a duda pa duna su aporte. OE AZV ta gradici tur miembro di prensa y comunidad di Aruba pa e atencion presta. Pa esnan cu kier haya mas informacion di seguro AZV, por bay riba www.azv.aw of pagina di Facebook.

