E number di personanan cu ta sufri di demencia na mundo, den su gran majoria provoca pa e enfermedad di Alzheimer, lo triplifica pa aña 2050, asina e Organizacion Mundial di Salud a duna di conoce. Pa baha e risico aki, e organizacion ta conseha pa hiba un bida mas sano posibel cu ta inclui haci deporte, sigur un diet mediteraneo, no huma y baha consumo di alcohol, entre otro. Pruebanan cientifico haci ta confirma loke tabata wordo sopecha for di algun tempo caba, cu loke ta bon pa e curazon humano ta bon tambe pa e celebro.

Asina e derector di Organizacion Mundial di Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus a informa den un comunicado. Organizacion Mundial di Salud ta premira cu entre 5 porciento y 8 porciento di personanan di 60 aña of mas ta sufri di demencia na algun momento den nan bida. Demencia ta un problema di salud publico cu ta avanza rapidamentte como causa di e envejecimento di comunidad y cu ja ta afecta 50 miyon persona rond mundo. Segun estudionan haci, e cifra lo bira tres biaha mas hopi pa ora nos jega aña 2050 y lo por alcanza 152 miyon persona, segun Organizacion Mundial di Salud.

E enfermedad di Alzheimer ta e causa mas grandi di demencia y ta responsabel di entre 60 y 70 porciento di e casonan. Edad ta e principal factor di riesgo pero Demencia “no ta un consecuencia natural of no por wordo evita dor di viehez”, asina e Organizacion Mundial di Salud a declara. “Nos sa cu ta existi factornan di riesgo di Demencia cu nos no por modifica”, asina Neerja Chowdhary, di e departamento di salud mental di Organizacion Mundial di Salud, a declara. Serca di 60 porciento di personanan cu ta sufri di demencia ta biba den paisnan cu ingresonan abao of intermedio pero “nan ta menos prepara pa enfrenta e cos aki cu ta subiendo drasticamente”, asina Chowdhary a declara.

