Organisacionnan cu ta guia y cuida nos hendenan special ta haya falta di hopi cliente desde Maart

Aworaki poco poco, Centro Man Na Obra y otro departamentonan cu ta trata cu cuido y desaroyo di nos hendenan special ta custumbrando cu e normal nobo, pero e no tabata facil pa e team y clientenan adapta, segun Elvira Tromp, cabesante di Centro Man na Obra.

Nan tambe mester a cera un par di luna despues di Maart, tanto personal y cliente tabata na cas. Personal a traha for di cas, tumando contacto semanalmente cu clientenan pa mira con nan ta bayendo na cas. Tin cliente cu for di Maart no a bini mas, no Centro Man Na Obra so pero tambe otro departamentonan. Segun sra. Tromp esaki ta debi cu mayornan mes ainda ta poco cu miedo pa laga e cliente bini. Na Centro Man Na Obra no tin hopi di e casonan unda cliente no ta bini, pero e fundacion ta consisti di mas departamento unda cada departamento tin su meta, nivel y edad di cliente, y ta netamente den e otro departamentonan por a tuma nota varios cliente cu no ta biniendo.

Pues tin diferente nivel di e clientenan cu ta ricibi cuido y algun no ta compronde dicon e protocolnan y reglanan nobo. “Personanan cu deficiencia intelectual ta asina spontaan cu aunke nan no conoce bo, nan kier bin duna bo un man, un brasa of sunchi, nan ta gusta e contacto social y intercambio di un afecto, anto e ta costa energia y tempo pa mustra nan cu aworaki no por”, segun sra. Tromp. Ta splica nan kico si por, ta purba di ta lief cu nan pa nan compronde cu nan no ta wordo rechasa y cu djis aworaki mester cuida bo mes. Aworaki cu e uzo di tapaboca ta obligatorio, esun cu ta bin cu faceshield ta bin cu esey, y tin algun cliente cu no por wanta ni tapaboca ni face shield pero awor clientenan cu no por wanta esakinan lamentablemente no tin mag di bini. Esaki no ta conta pa mucha pasobra nan tambe ta sigui e regla cu esnan cu ta bao 12 aña no mester uza e proteccion ey, pero mesun regla di DVG ta wordo aplica pa esunnan riba 12 aña. Nan ta pidi famia pa train nan na cas, nan mes ta siña nan na centro tambe.



Adaptacionnan haci pa via di COVID19

“Nos ta purba di stimula e mayor si pa wak e beneficio pa e cliente, kico ta e logronan cu e por ricibi ora di bin na nos departamentonan, pasobra esey si ta tuma lugar regularmente”, sra. Tromp ta comenta. Na Centro Man Na Obra tin luga pa 75 cliente. Debi na e pandemia, nan tambe mester a adapta e grandura di e gruponan cual a tuma luga na tur departamentonan, mastanto esunnan cu ta traha cu adulto. Centro Man Na Obra por ehempel ta un departamento pa adulto unda tur cliente akinan ta 17 aña bay ariba y tambe ta cay bao di categoria unda distanciamento social ta importante, tapaboca y otro protocol. Normalmente Centro Man Na Obra tin 15 cliente den grupo, awor adapta tin maximo 8 persona. No solamente mester a adapta e cantidad di cliente den grupo, pero tambe mester a saca diferente muebleria pa asina por crea un distancia di 1.5 meter minimo for di otro.

Nan ta sigui tur protocol necesario manera check temperatura tur mainta, hand sanitizer obtenibel na tur area, stimula nan pa laba man constantemente, mester a adapta e watercoolernan pa nan no bebe strit for di nan pero pa uza un cup. Parti di costo tambe a sinti impacto sigur pa motibo di COVID19 mirando tur e cosnan nobo cu mester a busca. “Banda di preparacionnan y logistica, tambe tin preparacion di materialnan cu ta pasa bo presupuesto. Ta tiki pica un banda pasobra placa cu bo mester hinca den cuido y desaroyo di cliente, awor tin cu hink’e den otro cos pero e ta necesario aworaki”, sra. Tromp ta expresa.

