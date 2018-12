Organisacion Social bo ta ON pa ARUBA DOET?

E di shete edicion di e evento boluntario mas grandi na Aruba, ARUBA DOET, lo tuma lugar Diabierna 15 y Diasabra 16 di Maart 2019.

Durante ARUBA DOET como un scol, club di deporte, organisacion di bario, centro di cuido, grupo di scouting y fundacion bo por logra hopi den un fin di siman cu ayudo boluntario. Bo organisacion ta ON? Pura, haci liher pa bo organisacion no keda afo! Bai riba nos website www.arubadoet.com y registra bo proyecto awor. Tene bon na cuenta cu bo tin te cu Diahuebs 20 di December 2018 pa haci esaki.

Si ainda bo no ta sigur ki proyecto completa of cuanto boluntario bo tin mester of bo tin mester ayudo pa registra of djis kier mas informacion di e evento e team di ARUBA DOET por yudabo. Diamars 11 di December 2018 e team di ARUBA DOET lo ta for di 4or di atardi te cu 8or di anochi na oficina di CEDE Aruba, Beatrixstraat 8, pa duna un man. Probecha y asina sigura bo organisacion su participacion cu ARUBA DOET 2019.

Si tin cualkier pregunta tuma contacto libremente cu e team di ARUBA DOET na 582-7666 of [email protected]

No keda afo!

