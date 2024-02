Organisacion Mundial di Salud (WHO) a alerta diamars riba e propagacion rapido di sarampi na mundo, cu mas di 306 mil caso declara aña pasa, un aumento di 79% den un aña y a pidi un intensificacion di vacuna, segun AFP.

“Nos ta hopi preocupa pa loke ta sosodiendo cu sarampi,” Natasha Crowcroft, consehero tecnico di e Organisacion Mundial di Salud pa sarampi y bruela, a bisa durante un conferencia di prensa.



“Tabatin un aumento constante di e casonan di sarampi den tur e regionnan di WHO cu excepcion di un,” e region di Americas, el a detaya.

Sinembargo mientras cu e cifranan ta aumenta rond mundo, WHO tin miedo cu e region di Americas ta wordo afecta p’e brotenan di sarampi.

E ultimo datonan mundial (februari 2024) ta indica cu 306.291 caso notifica di WHO na 2023, compara cu e 171.156 na 2022, loke ta representa un aumento di 79%.

No obstante, e organisacion ta destaca cu e cifranan real ta hopi mas halto. E empeoramento di e malesa viral aki ta hopi contagioso, cu por provoca complicacion mortal y ta propaga door di aire, ta atribui na un caida di e cobertura di vacunacion durante e añanan di COVID.

“E prevencion di sarampi y bruela ya no ta un prioridad mundial y gubernamental debi n’e problemanan concurente manera COVID-19, e crisis economico, e conflictonan, etc., WHO a indica den un nota manda n’e medionan di comunicacion.

E prevencion di sarampi ta rekeri cu 95% di e muchanan ricibi dos dosis di e vacuna. Sinembargo, na nivel mundial, e cobertura di vacunacion ta subi na 83% y no a recupera e nivel di 2019 di 86%.

Crowcroft a subraya cu aña pasa tabatin 51 epidemia importante di sarampi compara cu 32 na 2022.