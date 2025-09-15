Un delegacion di SIB-Leiden a haci un bishita na Gabinete di Aruba. Nan a wordo ricibi pa directora di Gabinete di Aruba Joselin Croes LL.M/M.Sc y Jennifer Sneek di departamento di Enseñansa di Gabinete di Aruba.

SIB-Leiden ta un organisacion pa studiante pa mas cu 78 aña y nan meta ta pa e studiantenan na Leiden haci conoci cu mundo y cu mundo cera conoci cu e studiante. Pa binti aña caba SIB-Leiden ta organisa encuentro y combersacionnan cu diplomaticonan for di mas cu sesenta pais riba e asina yama famoso “Japanse Tafeltjes Avond”.

E bishita na Gabinete di Aruba ta den cuadro di amplia nan conocemento tocante Aruba y tambe haya mas informacion riba e tarea y funcion di Gabinete di Aruba.