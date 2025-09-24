Na comienso di decada ’80 tabata reina un deseo entre cabayistanan pa un cambio den e mundo equino. Cabayistanan tabata den busca di un organisacion dinamico cu por a crea mas actividad y traha riba un base mas amplio pa e desaroyo di cabaynan di paso den su sentido mas amplio. E organisacion existente no tabata activo y esnan den e directiva tabata den desacuerdo riba e rumbo cu e asociacion mester a tuma.
Den di dos mitar di aña 1982 un grupo di cabayista a tuma accion pa trece un cambio y nan a desea pa haci esey mediante un federacion nobo cu por yena e bashi cu nan tabata sinti. E grupo aki a acerca Tom Pietersz pa lidera e cambio. Aki ta e momento cu oficialmente “Organizacion Caballista Arubano” a mira luz. Tom Pietersz a keda eligi como e prome president, cu ta e puesto cu ela ocupa pa e siguiente 10 aña.
E team di miembronan fundador di e prome directiva a keda completa pa Enid Arends, Nelson Richardson, Oscar Werleman, Lucho Claro, Sonny Salas, q.e.p.d. y Leonard Peterson.
E prome competencia organisa pa OCA a tuma lugar na April 1983. OCA a hunga un rol visionario y conciliador den e mundo di cabay, treciendo e cabayistanan hunto pa sinti nan mes na cas cu un variacion di actividad, cu tabata varia di cabalgata, competencia y hasta careda di cabai.
Un logro importante pa OCA tabata e registro di OCA conhunto cu Fedequinas, cual tabata un logro di president Alex Cybul, caminda prome OCA tabata conta cu un registro di ehemplar cu tabata inclui tur informacion caba, incluyendo microchip, e union cu Fedequinas a nifica cu OCA tin un registro cu ta wordo reconoci tur caminda, cu DNA di e cabainan di Aruba. E proceso aki no tabata facil y a tuma su tempo, y ainda ta un proceso cu tin su tardansa, pero atrobe tin luz na horizonte pa e proceso aki.
Otro logro importante tabata cu aunke OCA tabata existi pa añas, nunca esaki a wordo formalisa, te na aña 2020 caminda presidente Myron Wever a finalisa esaki na Notaris Johnson. Esaki a hasi cu OCA por a wordo inscribi na Camara di Comercio como un stichting cu a haci e peticion pa sponsorship y demas ayudo mas facil.
Den organisacion di competencianan OCA a conoce 3 piek. E prome biaha tabata e binimento di un DC-8 yen di cabainan di Criadero Lady Di. E segundo tabata e Mundialito y e tercer tabata e celebracion di 25 aña di OCA ora cu mas di 10 mil hende a bishita e feria di 3 dia. Aruba por ta orguyoso di e logronan local y internacional di su glorioso “Organizacion Caballista Arubano”. Su serie di competencianan internacional “Interpaso”, cu a inicia na 1986 a bira mundialmente conoci. Den su transcurso di 40 aña OCA a conoce 11 president oficialmente elihi y nan ta Tom Pietersz, Camilo Muyale, Alex Mansur, Inca Boye, Juan Zuleta, Gregory Oduber, Alex Cybul, Brigitte Werleman, Arnold Martinus, Myron Wever y Jemina Martis.