Orden di entrega di lista riba 7 di mei 2021

E ta oficialmente e orden di entrega di lista di partidonan politico cu lo tuma luga riba 7 di mei 2021. Un total di 12 partido politico lo participa pa eleccion, 11 ta haci entrega y 1 partido ta entrega di dje digital.

09:00 am ACCION 21

09:30 am Partido Patriotico di Aruba

10:00 am Pueblo Prome

10:30 am Red Democratico

11:00 am Union Patriotico Progresista

11:30 am Movimiento Electoral di Pueblo

12:00 pm Cristiannan Uni Reforzando Potencial di Aruba

1:00 pm Movimiento Arubano Soberano

1:30 pm Pueblo Orguyoso y Respeta

2:00 pm HTC

3:30 pmArubaanse Volks Partij

Partido RAIZ ta entrega su lista digital.

