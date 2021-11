Siman pasa Orco Bank y Aruba Bank a celebra nan Siman di Aprecio pa Empleado 2021 (Employee Appreciation Week). E siman di aprecio a inicia for di diabierna 5 di november cu un encuentro virtual “Orco Bank – Aruba Bank Summit 2021”, na tur isla, esta Aruba, Boneiro, Corsow, y Sint Maarten. Peter Staal, CEO – ORCO Aruba Holding, a inicia e anochi y a duna palabra di bonbini enfatisando e importancia di comunicacion y colaboracion entre ambos instancia.

Dialuna mainta trempan, for di Aruba Bank y Orco Bank, a inicia e siman cu un reunion virtual caminda cu Sharon Fränkel-De Cuba – Managing Director di Aruba Bank, for di Aruba, y Edward Pietersz, Managing Director di Orco Bank, for di Corsow, a gradici tur empleado pa nan bon trabou y esfuersonan durante di 2021. Siguientemente, empleadonan na tur sucursal di ambos banco a ricibi un dushi desayuno.

Diamars merdia empleadonan a participa den un bingo virtual. Atardi tur empleado a ricibi un treat personal hunto cu un caarchi di aprecio.

Diaranson mainta y pa dos dia sigui empleadonan na e diferente sucursalnan a ricibi e “Morning Booster” di dia. Riba e dia aki nan por a join un sesion di “Get up and Move” pa stimula un poco di movecion bou guia di Denise Krosendijk-Pechacek. E mesun dia tur empleado tawata tin e oportunidad di dedica algun palabra na otro ariba e acostumbrado, “I appreciate You”, cards.

Diahuebs atardi tur empleado a haya un ‘sweet treat’ y por a forma parti di un sesion di Kinesiotaping pa empleado di Orco Bank y Aruba Bank. Riba e dia aki, tur empleado por a demostra, pa medio di creatividad, poesia, canto, of baile, e razon pakico nan ta orguyoso di ta forma parti di e famia di Aruba Bank y Orco Bank.

Diabierna anochi a clausura e siman cu un Scavenger Hunt Virtual entre e islanan. Mas di diez (10) equipo a participa for di diferente localidad. Ganadornan di e Scavenger Hunt a resulta e team ‘ Just for Fun’ di Orco Bank Corsow. Na Aruba a clausura e anochi divertido y creativo cu un dushi ritmo di Massive Brassband ariba Plaza Daniel Leo.

Gerencia di Orco Bank y gerencia di Aruba Bank, un bez mas, ta felicita y gradici cada empleado pa e bon trabou durante 2021, masha danki, thank you!

