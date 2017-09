Orarionan di scolnan sin airco ta depende di e turbulencia den atmosfera

Relaciona cu tanto turbulencia cu Aruba ta pasando aden, relaciona cu e clima. Y ta dificil pa bisa ki dia tin scol normal, e ta algo cu mester wordo monitor pa dia. Sra. Josette Daal, directora di SKOA ta amplia mas.

Esaki ta wordo haci, en cooperacion cu Inspector di Enseñansa y Minister di Enseñansa. Tin

comunicacion a base diario, tin cooperacion cu Departamento Meteorologico y a base di esey e minister ta dicidi e ora, cual ta un decision en conhunto cu Inspeccion di Enseñansa. Por ehempel diadomingo ya for di tempran nan a dicidi cu dialuna e orarionan di scol lo wordo reduci ya cu ta bay ta un dia hopi calor un biaha mas. Scolnan cu no tin airco ta cera 11 or.

For di tempran caba e comunicacion ta cuminsa, pa asina monitor e tempo. Mayoria di scolnan ta den contacto cu e mayornan, y SKOA tambe ta den contacto cu e cabesantenan, y ora cu minister tuma un decision kico lo bira pa diamars, pa e scolnan cu no tin airco y den nan tur nan lo comunica cu e mayornan pa nan sa tocante di diamars.

Sra. Daal a pidi pa mayornan ta un tiki atento pa locual ta bay sosode e siman aki, ya cu tin turbulencia den e region aki, den e atmosfera di Caribe. Dus e ora ey SKOA tambe ta pendiente pa wak e movecionnan ey, pa tuma e decisionnan corecto pa locual ta enseñansa.

Scolnan cu no tin Facebook lo tuma contacto cu e mayornan via whatsapp of via un yamada telefonico y SKOA ta haci uzo di medionan di comunicacion pa comunica e decision na e comunidad di Aruba, segun Sra. Josette Daal, directora di SKOA.