Orario di tienda Dia di Rey, Dia di Obrero y Dia di Asuncion

Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria ta anuncia e maneho di orario pa Dia di Rey, Dia di Obrero y Dia di Ascuncion:

27 di april 2021: ta permiti pa un tienda ta habri di 9’or am te 10’or pm

1 di mei 2021: no ta permiti pa un tienda ta habri pa publico

13 di mei 2021: ta permiti pa un tienda ta habri di 9’or am te 10’or pm

Esaki no ta conta pa pompstations, botica, ni pa sector horeca y tiendanan cu ta situa den un hotel cu tin hotelvergunning. Lo eherce control riba cumplimento di e maneho di orario.

