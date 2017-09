Orario di scol mester wordo considera debi na ola di calor

Directiva di SIMAR a tuma nota cu minister y inspector di enseñansa a atende e situacion di tempo/calor pa loke ta enseñansa a base diario y a dicidi cu desde diaranson scol/clasnan cu airco lo funciona bek segun nan orario normal.

SIMAR ta hayando hopi reaccion y ta preocupa pa cu e inkietud cu ta reina pa e situacion aki. Directiva a haci su sondeo y a bin constata cu e pronostico di tempo di meteo Aruba y internacional ta mustra cu e situacion di calor aki lo dura pa por lo menos 2 siman mas.

Ta inhumano pa exigi di un maestro y di su alumnonan pa funciona den e calor inmenso cu tin den e dianan aki. Nan no por concentra pa duna enseñansa optimal y e muchanan no por concentra y alabes ta productivo. Tambe nos mester tene salud di tur actor na cuenta. Entre otro muchanan ta perde conocimento, ta haya “bloedneus’ y ta ansha di e calor. Maestronan ta keha di dolor di cabes, mareo y presion halto y ta cuminsa bay cu a.o. cual ta haci e situacion peor.

Den caso cu awa yobe mester cera bentana, cual ta converti localnan sin airco den forno. Maestronan cu airco mes ta comenta cu despues di pauze muchanan ta drenta soda y cu curpa cayente den clas, cu ta hisa e temperatura den e klasnan aki, imagina awor esnan cu no ta den airco. Banda di e situacion di klasnan mester tene cuenta tambe cu mayornan no ta haya espacio suficiente pa haci nan areglonan pa ‘opvang’ di nan yiu(nan). Maestro- y cabesantenan ta ricibiendo hopi atake di mayornan pa motibo cu nan ta ser informa demasiado laat.

Calor ta asota desde salida di solo. Ta desde tempran e situacion ta bira intolerabel. SIMAR a dirigi un carta na minister Hooyboer-Winklaar y a haci un apelacion na su persona pa reconcidera e desicion di a reanuda e orario di scol. Incluso a propone pa cera scolnan en conexion cu e calor inmenso y si esaki no ta posibel pa en todo caso tene e orario por lo menos te 10:00 am, cual ta suficiente pa trata e lesnan principal.

Alabes ta urgi pa minister tuma un desicion encuanto orario di scol cu pa por lo menos un siman. SIMAR ta tene na cuenta cu ley di “leerplicht” y ta compronde cu scolnan ta preocupa cu “lesuitval” ta ocasiona retraso den preperacion pa entre otro S.O.’s, pero ta conciente tambe cu e bienestar y salud di tanto alumno-, como maestronan ta primordial.

Hopi hende, incluso mayor di alumnonan, ta cuestiona e hecho cu ta purba di baha e orario di scol, mientras cu ta trata aki di bienestar di e propio studiante. E maestro no lo “haya liber” manera cu ta pretende. Su orario di trabou ta sigui normal.

SIMAR ta spera cu e proximo Gobierno lo tene e situacion actual di enseñansa na consideracion. No por ta posibel cu den siglo 21, cu tur e factornan pa motibo di calentamento global, ainda ta pretende cu un maestro di scol y su alumnonan mester pasa 5 pa 7 ora den temperaturanan fuera di lo normal cu ta varia di 32 pa 42 grado Celcius. Ta di spera cu lo duna enseñansa y su ambtenaarnan e balor cu nan merece door di aloca fondo extra pa cumpli cu tur e condicionnan cu falta pa loke ta siguridad y bienestar, pa asina nos tin miho calidad humano den nos scolnan.