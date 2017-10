Oradornan internacional na e Aruba 1st Safety Conference

Actualmente Cuerpo di Bombero ta realisando pa hopi aña, pa e departamento di prevencion di Bombero pa haci un charla, pa trece hendenan di afo, pa educa e pueblo y e companianna, tocante e vision di Bombero, tocante siguridad na Aruba. Sr. Fernando Ponson, vocero di Brandweer ta amplia.

Cu cooperacion di varios compania y asina a trece oradornan internacional pa organisa Aruba 1st Fire Safety Conference, cual segun Ponson, nan lo zorg pa organisa esaki anualmente. Tur aña nan lo trece hendenan di afo pa papia over di siguridad en general, e alarma den cushina, e blusser.

Tambe lo papia over di sistema di gasnan. Internacionalmente tin hopi incidentenan cu gas ta pasando y aki na Aruba toch esaki ta basta abao. Pero toch lo sigui educa e pueblo pa e averahe di esaki keda abao. Gas tin algo den dje, cu bo por hole, pero si bo ta na soño e no ta lantabo for di soño, e lo stik bo den bo soño.

Den e siman tras di lomba, unda tabata tin un caso unda cu e apartamento a kima. E bisiñanan a haya holo, y door cu no tin un sistema di alarma, door cu ta un compleho di apartamento. Si nan tabata tin un sistema di alarma, lo e criatura di menos di 10 aña y su mama lo por a scapa mas lihe. Pero toch danki Dios cu nada no a pasa.

Tin varios aña caba cu ta trahando ariba e AB 1991 cu ta e preventie besluit di Brandweer cu ta e siguridad di hotel y restaurantnan. Cuerpo di Bombero ta bezig ta upgrade esaki y ta bezig ta agrega cierto luganan, pa haci control y pone sancionnan ariba esaki. Pa aworaki no tin sancion, pero lo sigui traha pa Brandweer haya e bevoegdheid pa impone sancionnan y asina zorg pa e pueblo ta mas sigur pa contra candela.

Segun Sr. Ponson, varios ta e companianan di alarma cu hopi ta pone pa alarma di ladronicia, asina cu nan horta algo, si e cas ta sigura, loke ladronnan a bay cun’e por cumpr’e bek. Pero den caso di un candela, si no tin un sistema di alarma di candela y perde un bida, no por cumpra esaki. Un smoke detector por salba un bida, segun Sr. Fernando Ponson, vocero di Brandweer.