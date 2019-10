Orador Carlos Rodriguez Iglesias ta haya cu ta sumamente importante conoce bon idioma materno prome

Sr. Carlos Rodriguez Iglesias ta profesor di lenguahe na Universidad di Aruba tabata un di e oradornan durante e sesion di estudio pa e maestronan di scolnan preparatorio caminda tambe tabatin introduccion di SAM dor di Minister di Enseñanza Rudy Lampe. Como linguista y educador cu Sr. Rodriguez Iglesia ta a duna su lectura riba e relacion cu tin entre idiomanan y pensamentonan critico. E pensamento critico ta algo cu a wordo identifica como esencial den siglo 21 pa studiantenan di tur edad. Tin biaha hende ta pensa cu pensamento critico ta solamente pa universitarionan of esnan cu ta trahando cu un texto complica, pero esaki no ta e caso pasobra e talento di pensamento critico tin cu wordo cultiva for di infancia. For di klueterschool mester cultiva e talento aki y esaki ta loke Sr. Rodriguez Iglesias a papia di dje durante su discurso pa e maestronan di scolnan preparatorio. Segun Sr. Rodriguez Iglesia ta sumamente importante pa sa bo mesun idioma prome pasobra e idioma materno obviamente ta e base pa e persona por sigui siña otro cosnan y otro idiomanan. Pero claro cu mayoria hende na Aruba ta multi lingual y pesey no mester limita nos mes riba esaki pasobra definitivamente esaki ta e punto di inicio. A keda comproba cu ta miho pa sa bo idioma materno prome y esaki a keda apoya dor di Nacionnan Uni y hopi otro organizacionnan, cu ta miho pa cuminza cu e idioma materno. Como maestro cu tin dos aña na Aruba dunando les, Sr. Rodriguez Iglesia ta pensa cu e ta compronde cu e movecion aki pa e Scol Multi Lengual ta algo sumamente positivo y necesario y mas ainda den su opinion porfin Papiamento lo ricibi e puesto cu e merece den comunidad y den enseñanza.

