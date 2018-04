Oracion rond mundo pa resa y medita riba nos planeta mundo

Tur hende ta keda cordialmente invita pa diadomingo 29 april pa medita canto di lama, canto di rooinan y riba santo blanco. Resa Santo Rosario pa salbacion di nos planeta Mundo di destruccion. Rond mundo hendenan ta acumula y dialoga pa salbacion di nos Mama Tera. Tristo pa mira con nos isla tambe ta den decadencia. Nos a perde respet pa nos Mama Tera, a sush’e, a maltrata su vegetacion, mata y maltrata nos bestianan inocente di cas. Tira 6 pushi chikito den mondi na Spaans Lagoen. Riba e isla di 92 km cuadra tin 20 buraco grandi coba manera herida habri. Poco tempo pasa nan tabata teranan fertil unda cu a planta cuminda sano. Hopi cunucu cu tera fertil regala (bende barata). cunucu di nan grandinan pa poco placa. A deshonra nan descendientenan, nan no haya tereno pa un luga pa un cas. A mata nos fauna, e.o. e soldachi, cangreu, coneu y yuwana no a laga espacio pa nan biba trankil. A ruina nos tuna, cadushi, nos palonan, habitat y neishi di parhanan y nan cuminda cu ta e insectonan cu ta biba den e matanan. Medita cuanto parha no t’ey mas. Unda nos coneu nan ta? Hopi hoben ainda ta corda e prikichi.

Laga nos medita riba Oceanonan rond mundo cu ta fuente di nos alimento, awor ta susha cu tur sorto di desperdicio. Hopi pisca, turtuga y otro bayena ta muri strangula pa plastic cu ta drief den lama. Riunan contagia pa companianan multinacional. A yega hasta den luganan den Amazona di America. Tristesa di indjannan cu ta para mira con nan habitat ta disparce bou di mashinnan di esunnan cu no tin balor di naturalesa. A kibra aborigen nan habitat, Creacion di Dios. Respet y compasion a somenta. Wak riba nos mes isla, hobennan ta aborta e fruta den nan scochi. Resa pa nan, resa sin husga, nan no sa kico nan ta haci. no maldiciona pero resa cu compasion. Mayornan siña boso yiunan Stima loke tin bida, stima di curason. Resa Rosario, medita riba misterionan, resa riba bida di Hesus y Mama Maria. Diadomingo ta resa misterio Glorioso. Tur oracion ta yega na Papa Dios, resa cu respet y devocion.

Diadomingo dia di Señor. Ta resa Salmo 95. Ta bon pa hiba stoel pa sinta trankil. Tur hende di San Nicolas por reuni na Boca Grandi pa 10 or di mainta, bou di palonan di Druif. Hendenan di Brazil por bay resa den grupo na Zeewijk. Cara pa lama, si por a bay 11or am, resa pa e piscanan biba den lama limpi. Hendenan di Savaneta: Santo Largo bou di palonan di Mangel pa 10 or di mainta. Santa Cruz lama di noord na Andicuri 9.30 di mainta. Paradera: Bushiribana, Noord: Arashi of Alto Vista 10 or. Playa por bay na lama di pariba di hotel Tamarijn y Dakota por bay pabou di Airport. 11.or am. Na tur costa por bay medita. Pa hendenan tin comprension y respet pa bida den lama y pa humanidad. Resa Salmo 95. Y Santo Rosario. Papa no ta pidi hopi riba e dia aki. Pero resa den famia of den grupo. Misterio Glorioso: di Prome Misterio, Resureccion di Hesus, Di 2 Misterio, Subimento di Hesus na Cielo. Di 3 Misterio Bahamento di Spirito Santo riba Apostelnan. Di 4 Misterio, Halsamento di Mama Maria na Cielo. Di 5 Misterio, Coronamento di Mama Maria na cielo.

