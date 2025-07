Durante un entrevista cu relacionista publico di AZV Aruba sra Solange Tjong a duna di conoce cu nos ta den un otro aña mas unda studiantenan ta bay studia afo, semper nos ta colabora cu departamento di enseñansa door di mandanan un foyeto di AZV pa informa e studiantenan kico te miho manera, pe aña aki ta igual tin un foyeto caba prepara pa manda pe studiantenan y e mas importante ta cu bo mester cancela bo nomber foi censo AZV automaticamente ta ricbi notificacion di censo door cu tin un conexion directo cu e departamento concerni.

Si e studiante kier keda sigura e otro dianan cu ainda e ta na Aruba pendiente pa su biahe pe sali ta importante pa manda AZV e ticket di viahe y un copia di su paspoort ne mail di AZV y asina por percura pa haci su dianan cu el a kita su nomber foi censo pero cerca AZV e polisa ta keda core te cu e ultimo dia di subi avion.

E ta importante unda cu bo ta schrijf uit foi Censo pero no ta e mes un dia bo ta biaha y bo ta biaha algun dia despues.

Tin biaha sa pasa cu ultimo ora un studiante ta cancela su biahe pa Hulanda cu no kier bay mas y of pa motibo di salud y algo otro kier keda Aruba y ta importante pa bo inscribi bo mes bek na Censo y despues na AZV debi pa e seguro keda cubribo.

Esaki ta conta pa tur hende normal cu kier ba migra na otro pais e ta importante pa schrijf uit foi Ceno y bin AZV informa e fecha final cu bo ta keda Aruba pero corda bin cu bo Ticket di biahe.