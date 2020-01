Segun partido MEP, aña 2020 no a habri drechi mes y ya mester constata con Mike de Meza a cuminsa cu su acostumbrado calumnia y mentira contra nos Minister President bisando entre otro cu sra. Evelyn Wever Croes no ta interesa den cumpli cu su promesanan electoral. Den su comunicado Mike de Meza a ventila un hala di barbaridad y estupides y mayoria di su acusacionnan ta sin pia sin cabes. Pero locual e tipo aki a lubida ta cu tin un dicho cu ta bisa cu “ora lama seca, berguensa ta pa Dios”. Pakico e dicho aki ta aplicabel pa Mike de Meza? E pesadiya pa nos pais a cuminsa ora cu Mike de Meza a bira Minister di Finansa durante e

periodo di 2009-2013. Ta increibel e desaster financiero cu el a comete contra pais Aruba convertiendo su mes den e pio Minister di Finansa cu henter Reino Hulandes a yega di conoce. Destruccion di nos finansa publico.

No ta normal locual e charlatan politico aki a haci cu nos pais creando deficitnan astronomico nunca bisto den historia di Aruba: Deficit 2010: 188.6 miyon; 2011: 325.2 miyon; 2012: 443.3 miyon; 2013: 332.8 miyon florin. Pues den 4 aña so Mike de Meza a crea un deficit total di 1289 miyon, esta 1.3 Biyon florin! Mike de Meza, bo ta haya cu ta normal cu den un solo aña (2012) bo a joek nos pais cu un deficit di 443 miyon florin? Pa loke ta nos debe nacional, Mike de Meza a haya nos debe nacional na 2230 miyon, esta 2.2 Biyon florin na 2009. Den apenas 4 aña ya e destructor di nos finansa publico a manda e debe aki te na 3420 miyon florin, esta 3.4 Biyon florin na 2013. Pues un aumento di 1.2 biyon florin. Algo nunca bisto den historia di nos pais. Logronan di Gabinete Wever Croes Awe den apenas 2 aña Gabinete Wever Croes a logra reduci e deficitnan di riba 444 miyon florin cu pais Aruba a conoce bao di ex-Minister Mike de Meza te na apenas 4 miyon florin na 2019 y te hasta cu otro aña (2021) nos pais lo bay conoce un surplus di 25 miyon florin. Pues ta bisto cu e gobierno actual te ainda ta bezig ta ruim op tur e porkeria financiero cu Mike de Meza a laga atras durante cu e tabata minister.

Y asina mes e gobierno actual a haya espacio pa aumenta salario minimo te Af. 1815,35, aumenta pensioen pa soltero (25 florin) y pa pareha (42 florin), reduci desempleo di 8.9% te 7.3% y reduci prijs di coriente cu 10% pa pueblo, 9% pa fundacion, misa y schoolnan y 7% pa comercio. Tur a drenta na vigor entrante 1 di januari 2020. Banda di esaki a reduci belasting riba dividendo di 25% pa 10%. Pronostico estupido di Mike de Meza Cu Mike de Meza no tin ningun nocion di e parti financiero ta comproba tambe ora cu algun aña atras su persona mirando den su bola di cristal a pronostica cu e prijs di bari di crudo lo aumenta te cu 500 dollar y despues a resulta cu esaki no a yega ni na 30 dollar. Di unda Mike de Meza a saca e locura aki di 500 dollar te awe esaki a keda un misterio y un chiste den e mundo petrolero caminda e analistanan te cu dia di awe ta hariendo bariga yen riba e pronostico estupido aki. Ora Mike de Meza ta papia di promesanan electoral, lo ta bon pa MEP refresca su memoria un biaha mas pa loke tabata algun di e promesanan cu su pandiya a haci durante campaña pa eleccion 2009. Na 2009 AVP a priminti pueblo cu asina nan drenta gobierno nan lo elimina e BBO di 3%. Pero echo ta cu na final di nan gobernacion e BBO/BAZV a ser aumenta te cu 3.5%. Tambe AVP a priminti cu asina nan drenta gobierno (‘from day one’) nan lo reduci e tarifa di awa y coriente cu 25.5% y den e siguiente aña cu otro 25.5% . Pero kico nos a mira? Tarifa di awa y coriente a aumenta barbaramente durante gobernacion di AVP, entre otro nan a aumenta den un solo tiro e tarifa di coriente cu 15% na oktober 2014 y riba protesta di pueblo Gabinete Eman a manda Riot Comando y laga bati pueblo. Ta politiconan burdugo di AVP so por a haci algo asina cu su pueblo! Hende sa come y lubida Tambe den su furia pa ataca tur hende di MEP, Mike de Meza no por sin laga di ataca nos ex- Prome Minister Nelson Oduber caminda e ta acus’e di a cera e refineria na 2009, siendo cu tur hende sa cu tabata na november 2012 Mike de Meza ‘himself’ a cera e refineria Valero. Si, e mesun refineria cu Nel Oduber a para su desmantelacion door di AVP y a percura pa su reapertura na 1991. Pero cu e acusacion baho aki Mike de Meza a demostra con malagradecido e ta y con su persona ta come y lubida ya cu tabata danki na Nel Oduber cu Mike de Meza a dicidi di core bin na careda for di Hulanda na 1991 pa bin traha den e refineria Coastal. Un refineria rehabilita y opera pa Coastal y cu a duna Mike de Meza tur oportunidad pa e progresa financieramente den bida! Finalisando, partido MEP ta conseha Mike de Meza pa recapacita, samina su consenshi pa locual ta tur e maldad cu el a comete contra pais Aruba y sikiera aprecia cu awe si pais Arubaconoce gobernantenan cu ta trahando duro pa saca nos pais for di e desaster cu e mesun charlatan aki a hinca nos aden.

Comments

comments