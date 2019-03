Diabierna mainta, St. Fransiscus College na Madiki a emiti un alerta ariba rednan social, caminda nan ta avisa di un of mas pedofiel den un auto blanco y otro blauw, acercando muchanan cu’n mangel, pa esakinan drenta auto. Sra. Lilia Mackay, trahado social ta amplia mas ariba esaki.

Den su rol como trahado social, Sra. Mackay ta bisa cu eigenlijk mester conscientisa mayornan y comunidad henter cu no por keda keto. Bo ta haci mas daño na e mucha y door di keda keto. E dia di mañan, tin otro mucha frustra, trauma y cu tin e risico di bay haci e mesun cosnan aki. Door di keda keto, e muchanan no ta haya e yudansa psicologico na tempo. Ta di aplaudi y duna un compliment pa e scol cu a pone un alerta ariba rednan social, y asina yuda conscientisa pueblo cu mester papia. No solamente mayornan, no solamente mucha, pero comunidad henter mester actua y papia ora cu nan ta mira algo asina aki ta sosode. Asina por proteha nos muchanan, y muchanan ta nos futuro di mañan. E dia di mañan e mucha tin trauma, y enbes di haci algo positivo pa nos pais, e ta net contrario.

Pa un mucha, pasa den algo asina ta nifica hopi cos. Self esteem abao, poco confiansa den otro persona, tur esey ta keda paden y e no ta papia di dje, cual ta crea comportacionnan indesea. E dia di mañan, por haya diferente tipo di delincuente.

Den e mundo di awendia, mayornan no tin mucho tempo pa e yiunan, ambos mayor ta traha. Of ta mama of tata soltero, e mucha ta keda hopi su so, nan no tin ken pa papia y esaki ta forma un risico, ya cu nan no tin e contacto aki cu nan mayornan, cu nan por yega cas y conta kico a sosode. Mirando cu tempo pa nos yiunan ta tiki, e tempo mester ta tempo di calidad. Como mayor, lag’e sinti e confiansa cu e por papia tur cos cu su mayornan. Duna e mucha e confiansa cu ora cu e papia cu e mayor y cu ta algo cu ta pone su siguridad na peliger, cu abo como mayor ta para pe y ta defende.

Hopi biaha, mayornan no ta kere den nan yiunan, docentenan no ta kere den e mayornan. E ora e mucha no ta bay papia mas, niun hende no ta bay kere y ta kere cu nan ta gaña. tabata tin un caso asina, unda cu’n mucha a cay den depresion, pasobra cu el a papia cu su mayornan na mas di un ocasion, pero e mayornan no ta kere den dje. Pero aworaki e ta depresivo, y e no ta confia den niun hende mas.

