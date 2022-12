Situacion cu ta duna stress ta forma parti di nos bida diario, pero tambe e ta un reto grandi pa maneha e rutina aki. Si no ta cu bo ta pega di trafico of bo pensamento ta duna ansiedad, semper e stress lo duna su señal di e siguiente forma nan. Bo curason ta cuminsa bati mas lihe, bo halamento di rosea ta bira mas rapido, y bo por presion por subi.

Si bo no controla e señal nan aki y bo keda biba a largo tempo ariba e stress bo por afecta bo salud , y relacion nan cu otro personanan. Segun “Centro del Estres de Yale”, stress por relaciona su mes cu malesa nan manera hipertension, ansiedad y adiccion.

Ta hopi importante pa sa con ta kibra e ciclo di stress pa bolbe calma. Por ehempel tuma pauze pa hala rosea cada 2 ora apart di bo actividadnan durante dia dia, anto concentra ariba bo manera di hala rosea.

Na diferente luga di trabou tin pauze nan pa huma un sigaria y esaki ta aceptabel, pues pakico no cambia e pauze pa un momento pa bo hala rosea. E diferencia ta cu e pauze nan pa rosea lo ta hopi mas beneficioso pa bo cu ta pasando den ora nan diario di stress.

Den 90 seconde di hala rosea profundo ta stimula e curpa e momento di relahacion cu ta yuda cu produccion di hormoon di stress, ta baha presion y ta haci cu bo ritmo di curason ta baha.

Si bo ta un persona na estado, e stress por pasa pa e baby y esaki lo ta un impacto emocional negativo ariba e baby. Corda cu dor di e navelstreng nos como mama tin un coneccion fuerte cu nos foetus y manera cu nos mester come y bebe pa e foetus ta saludabel, nos mester mantene nos mester tambe den un bon estado di salud mental, emocional y fisico pa e foetus nos gara e emocion nan negativo cu nos ambiente por duna nos durante nos bida diario.

Purba di haci di halamento di rosea parti di bo rutina durante bo pauze nan di trabou a alivia stress y mantene bo calmo.

Ta importante pa inhala di bo nanishi y exhala di bo nanishi of for di bo boca. Depende con pa bo ta mas facil. Purba di haci e ehercicio aki di halamento di rosea entre ocho pa dies biaha of loke bo por haci entre dos of tres minuut cada biaha.