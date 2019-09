Ora bin cambio e mester ta pa miho y no pa pio

Bida mester ta semper den balans. Semper mester tin balans den tur cos cu wordo haci p’asina por sigura un bon continuidad di e ser humano riba mundo. Dios tambe a siña nos di e balans ey y pesey nos mester sigui lucha pa logra mantene tur cos den balans. Pero ora cu e balans ta bai den un solo banda cosnan ta bruha y ora cosnan bruha ariba na final abao, cosnan ta bira pio cu un bol di hilo tur pega den otro. Ora cu den instancianan mas halto den maneho di un pais cosnan no ta den balans, kico bo por spera di e cuidadano na final cu su balans di bida tambe ta pisa den un solo banda y henter e ser humano ta bruha y bida riba e planeta aki no lo tin sentido e ora. Profetanan, expertonan tambe ta papia di e balans aki cu ta di sumo importancia. Si e balans aki wordo kibra, e ser humano lo kere cu t’asina cosnan tin cu bai den e mundo aki y asina nos por wel di lubida riba un bida alegre y bon manera nos tur kier riba e planeta aki. Cu esaki nos kier referi na e caso cu lo bai sosode caminda un miembro nobo di Parlamento di Aruba lo bai huramenta y asina bira un sirbidor di pueblo Arubano. Akinan nos ta referi na Luigi Bergen kende, nos a compronde segun reglanan di partido MEP ta e siguiente riba lista pa drenta Parlamento despues cu Sue-Ann Ras algun tempo atras a anuncia su retiro di Parlamento. Manera ta conoci Sra. Ras tabata atendiendo un reunion importante na Hulanda y a wordo capta dor di prensa Hulandes ta wak pelicula di Netflix durante e reunion aki. E hecho aki a causa conmocion na Hulanda y sigur na Aruba el a bira e topico di dia y ta hopi miembronan di prensa comprometi cu e partido den oposicion a biba dianan largo riba e noticia aki y asina a haya un chens pa scupi nan gal riba Sra. Sue Ann Ras. Sra. Ras demostrando su integridad y tur loke e ta para p’e a anuncia den un declaracion hopi emocional cu e ta pidi disculpa pa loke el a haci y alavez ta tuma su retiro for di Parlamento. Loke a haci cu Luigi Bergen ta esun na buert pa bira Parlamentario. Pero ta akinan nos kiermen cu e balans ta pisa na un solo banda, pasobra berdad Sra. Ras a comete un pifia pero si mester pone den balans cu loke Luig Bergen a y ta haciendo, no tin comparacion. E fout di Sra. Ras tabata di wak Netflix pero di otro banda Luigi Bergen tin acusacionnan serio den su contra caminda e ta wordo acusa di maltrato domestico contra su mesun jiu. Pero fuera di esaki e ta geschorst for di Ministerio di Minister Chris Romero caminda algun tempo atras a rementa un batata cayente caminda e tin relacion amoroso cu un colega di trabao pa cual e actual casa di Bergen a denuncia publicamente riba Facebook. Pues ban wak na unda e balans ta pisa mas, den direccion di Sra. Ras of den direccion di Bergen. Claro cu den direccion di Bergen pasobra Sra. Ras no a haci nada contra ley pa cual tin denuncia haci na Husticia den su contra pero di otro banda Bergen si tin denuncia y hasta proces verbal a wordo traha den su contra. Pero no ta solamente akinan e cos ta keda sino partido MEP sigur a faya pasobra e mester a haci un miho trabao di convence Sra. Sue-Ann Ras pa e keda como Parlamentario pasobra su “fout” sigur no ta nada di otro mundo. Pasobra con cu bai bin ta mayoria miembro di Parlamento rond mundo ta riba nan celullar durante cualkier reunion di Parlamento, pues akinan ta djis cuestion di a logra convence Sra. Ras pa e por keda pasobra sin duda loke el a bin ta desplega den Parlamento for di dia cu el a huramento ta tremendamente bon. Pues akinan nos tin cu bisa cu partido MEP tambe a faya barbaro pa evita cu Sra. Ras retira. Ta sigur cu partido a haci hopi pa trata di convence Sra. Ras pero nos opinion ta cu pa no haci mas pa convence Sra. Ras pa e keda y awo permiti Bergen bira Parlamentario ta algo hopi straño ainda y tambe incomprendibel. Claro cu den pasado hopi otro Parlamentarionan a haci cosnan tambe hopi for di sla y a keda gewoon manera nada no a pasa, pero e diferencia cu e Gobierno aki ta cu el a priminti di trece un “CAMBIO” pero asina aki e cambio no ta bai. Ora nos ta trece cambio nos mester cambia pa miho y no pa pio.

