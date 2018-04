Ora a baha e BBO na mita, esey ta crea problemanan financiero pa Aruba

Porcentahe di BBO lo a keda sufri diferente variacion unda cu e situacion economico actual di pais Aruba lo ta situa den un condicion delicado, esaki a wordo a splica pa Specialista de economia Dr Ben Marapin .

E dia cu BBO a bay di 3% pa 1.5%, esey si tabata tin un impacto tres biaha, e ora e prijsnan cu 4,5%. esaki no a sosode tampoco. Y dia cu a subi BBO cu 2%, bou nomber di BAZV, e aumento ey no a resulta den cifranan di inflacion.

E cifranan aki ta mustra un historia di lamenta y vooraal hopi peligroso pasobra cu Aruba su situacion actual ta hopi serio. E ta exigi di nos cada uno, sacrificionan, speransa ta pa exigi di gobierno actual pa contribui cu medidanan cu lo costa cen di pueblo, e pueblo kier di mester ta medidanan bon hinca den otro pa por sanea e situacion.

No solamente pa esun cu ta trata di entrada di placa, pero tambe di gasto y haci’e di e manera mas social cu por pa esunnan cu no ta cumpli cu nan financiero den parti di caha di gobierno, cuminsa gara nan prome y zorg pa e parti cu no ta contribui suficiente ainda, es decir e sector turistico mester a cuminsa haci, esaki referiendo cu parti di turismo cu ta representa e mayor ingreso pa nos pais, asina e economista Sr. Ben Marapin a señala.

Eleva BBO te cu un7% riba sector turistico kisas lo ta un posibilidad cu por a wordo contempla, siendo cu turista ta compronde y tur ta bin di paisnan unda e porcentahe lo ta mas halto ainda y niun caminda lo no ta wak e problema, segun Sr. Marapin.

Pero si e turistanan ta keha di e prijs di e cuminda cu na Aruba ta hopi halto. pero e parti di dje, si nan mester paga un sales tax, cual ta custumber pa nan. Costo di bida ta halto na Aruba y esey e habitantenan ta e promenan pa sinti’e, segun Sr. Ben Marapin.

Comments

comments