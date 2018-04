OPPA tin razon pero hospital ta contra di discriminacion den clasificacion di cuido

E punto di OPPA ta uno legitimo, y ta algo cu mester considera seriamente. Pero di otro banda, actualmente hospital ta den un fase di construccion, pa cual Sr. Ezzard Cillie, director di hospital ta amplia tocante e reunion cu el a tene cu OPPA.

Tin hopi cos nobo aden y esey por tin algun consecuencia cu hospital mester atende cun’e, pero hospital no tin nada di haber cu parti di pago y den sentido aki AZV ta esun responsabel. Hospital ta contra di haci distincion y discriminacion den tipo di clasificacion pa cuido, unda ken cu bini mester haya e miho cuido cu ta existi, den esey no por tin ni un seguro di clase cu por cubri esey, esaki ta e pensamento di Director di hospital.

Naturalmente e parti financiero ta hunga un rol, unda cu esunnan di OPPA lo ta pagando un prijs pa medio di nan seguro medico pa haya e servicio cu nan ta bringa pe, caminda cu mester wak awor cu hospital a elimina e servicio ey, purba di busca un manera pa reemplasa esaki den un otro manera.

E discusion riba e tema aki ta algo cu ainda directiva di hospital ta bezig cun’e y esaki a wordo splica na representante di OPPA, Sr. Ivo Valdes , unda diferente solucion por tuma luga ya cu si nan ta costuma cu 5 m2, y en cambio edificio nobo awor aki ta bay ofrece 10m2 y keto bay nan lo keda haya hopi mas beneficio pa e mesun prijs cu nan ta paga actualmente.

Dr. Ezzard Cilie ta splica tambe cu no ta comparti hospital mas den grado di seguro sino mas tanto den grado di specialisacion cu tin awor aki, unda a haya mucho mas diversificacion di specialidadnan y a pone un departamento nobo cu tur e experticio aki, y por ta esaki nan no ta wake. ta pagando pa algo, pa servicio y cuido specialisa pa cual bo a drenta hospital pe.

E focus lo ta pa duna na tur e pashent e cuido mas specializa cu ta posibel, anto riba esaki tin hopi cambio riba dje. Situacion actual lo ta un situacion transitorio y ta calcula cu ta dura un 2 aña prome cu hospital nobo por keda cla.

Awor aki ta papia solamente di e nieuwbouw manera cu e ta, pero e parti cu ta wordo renoba ta bay ta completamente diferente, unda cu por ehempel hospital no tabata conta cu area di neurologia ya awor aki cu e restructuracion ta haya full un departamento di e specialidad aki, y neurologia den diferente di klasse no ta existi,

E preocupacion di OPPA sigur lo mester atende cu ne y wak kico lo ta e accion pa coregi esaki unda nan ta paga un suma den nan seguro cu ta garantisa e tipo di servicio ey, y si nan no ta haya mas esaki e ora di un caminda lo mester wordo kita bek pa nan,pasobra cu nan no por keda paga pa un servicio cu nan no ta haya.

Hospital, AZV y tur companianan cu ta duna seguro medico aki, ainda e discusion aki mester tuma luga. Tanten cu esaki hospital a tuma e prevision pa informa na tur e pashentnan cu ta drenta sea di emergencia of via di opname, unda mester tene na cuenta cu nan no tin clasificacion di klasse mas y pa e motibo aki no mester di keda paga pa e servicio aki cu a disparce di hospital.

Naturalmente cu hospital a yega di haya keho di e pashentnan manera por ehempel esunnan di OPPA, door di e mesun situacion cu nan ta paga pa e servicio y p’esey reunion lo mester a bin cerca tur e compania di seguro pa soluciona e problema aki.

Finalmente Hospital ta anuncia cu e pashentnan no ta haya servicio pa klasse mas, pero si ta bay haya servicionan adicional cu hospital por cobra extra pe, y por sinti cu tin klasse solamente riba specialisacion di cuido.

E asunto di pone personanan di diferente sexo den mesun camber, cual ta un otro keho di OPPA, siendo cu na Aruba no ta custumbra cu esey. Sr. Ezzard a expresa cu enberdad cu ta algo cu mester custumbra cun’e, aunke cu esaki lo sucede solamente den casonan cu no tin mas cupo di camber disponibel como un medida di emergencia, pero si pashent ta na contra no por obligue tampoco.

