OPPA: ‘Ta spera cu COVID-19 habri wowo di gobernantenan cu Aruba no por sigui depende di un solo pilar economico’

Actualmente nos tin 112,321 habitante, di cual 24, 543 persona ta 60+ cual ta 22% di e poblacion.

21,508 di e hendenan aki ta cobrando pension di behes, esakinan ta cifra te cu Juli 2020 di Social verzekeringsbank mes segun sr. Ivo Valdes di OPPA [Organisacion Pa Pensionado Publico “E banco ey mes ta haci cada bes un investigacion y cada tanto tempo e ta duna un pronostico. Y bo ta ripara cu e cantidad di hende cu ta cobra pension ta keda aumenta mientras cu e cantidad di trahadonan cu tin disponibel pagando prima no ta aumentando.”

Sr. Valdes ta sigui bisa cu ta p’esey cada bes por ehempel sr. Jacobs ta menciona cu mester bin forsa laboral nobo. “Pero for di unda? Y trahando na unda? Y awor Covid19 a bin mi ta spera pa habri mente di nos gobernantenan pasobra nos no por sigui depende di un pilar economico cu ta turismo”, sr. Valdes ta expresa.

Proteccion social ta un herment hopi esencial pa reduci probresa segun sr. Valdes, y e ta un derecho humano fundamental. “Es decir cu nos pensionadonan ta depende di un solo entrada tur luna cu e banco sociaal verzekeringsbank ta provee tur luna. Awo si e gastonan cu e banco tin na pension ta mas halto cu locual e ta ricibi na prima, ta logico cu e banco no por brinda e servicio social ey”, sr. Valdes ta splica.

Tin un clausula den e ley di sociaal verzekeringsbank cu ta bisa cu gobierno e ora mester hinca placa pa cubri e diferencia. Pero tur hende na Aruba sa con debil e situacion financiero economico di Aruba ta actualmente. P’esey OPPA ta preocupa pasobra den cuadro na Aruba ta un realidad social cu embeyecemento na Aruba, gobiernonan di turno mester atende cu e situacion.

Tin speculacion ora falta informacion

Sr. Valdes ta splica cu turismo ta keda haya sla y nos hendenan ta bay muri di hamber aki riba si no bini cu mas solucion. Di otro banda, nos ta haya un ayudo for di Hulanda y nos ta nengando e pasobra segun nos gobernantenan aparentemente nos ta perdiendo nos autonomia. Sr. Valdes: “Mi ta puntra mi mes tin biaha kico bo ta logra cu e pensamento ey? Pasobra nos ta tende cu tin negocasionnan tumando luga y pueblo no ta haya informacion, e ora ta bin speculacion.” OPPA ta compronde cu gobierno no por a premira e situacion aki, pero ora bo haya bo den partido politico den un situacion cu bo mes no por tuma un decision pasobra segun bo e ta bay tin consecuencia pa e siguiente eleccion, e ora sr. Valdes ta haya mester puntra opinion publico por medio di referendum. “Bo por tin bo pensamentonan pero pueblo kisas ta pensa diferente,” sr. Valdes ta opina.

Tur politico si tin nan entrada fin di luna mientras un parti grandi di pueblo no tin e, y ta depende di decisionnan di nos gobernantenan unda tin biaha nan ta sinti no ta e decision mas apropia.

OPPA ta spera cu yega na un areglo cu Hulanda, pa nos gobernantenan scucha pueblo su opinion y yega na un acuerdo cu nos tur por biba cu ne.

OPPA a manda un carta pa minister president pa sinta un rato cu ne pa toca cierto topiconan manera AZV. “Nos kier sinta cu minister y delibera con nos por yuda pa trece un cambio den e situacion. Tambe nos a sinta cu nos miembronan durante e ultimo reunion general pa splica nan e situacion pero e problema cu nos cu ta representa e grandinan ta cu constantemente nos ta manda carta pero casi nos no ta haya reaccion di nos gobernantenan”, sr. Valdes ta splica.

Probablemente gobierno ta muchu ocupa cu asunto di COVID19, pero sr. Valdes ta enfatisa cu bo no por lubida e grupo di grandinan cu cada bes ta sigui crece, y ta hunto mester atende cu e realidad aki.

“Nos no por sigui trata e grandinan den e forma cu esey ta tumando luga. P’esey OPPA lo keda trece esaki dilanti.”

Comments

comments