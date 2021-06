OPPA ta pidi gobierno nobo: Traha un maneho cu y pa nos grandinan

Organisacion di Pensionadonan di sector publico OPPA tin algun punto di preocupacion cu nan ta pidi atencion di politiconan den campaña aki. Cuido Medico, Pensioen, Siguridad pa Grandinan, Actividad Social, Enseñansa y Reforma Fiscal ta algun di e puntonan cu nan kier pensamento di politiconan riba nan.

Nan kier haya nan pensamento pa motibo cu den e ultimo decadanan tabatin un aumento substancial di ciudadanonan riba 60 aña. E ta exigi pa gobierno pone atencion na e grupo aki pa e no bira un problema.

E ariba menciona ta trece cu ne cu e cantidad di trahadonan local ta bahando y cada bes ta depende mas di trahadonan di afo. E grupo aki den su mayoria ta gana salario minimo, mester contribui na e fondo di SVb, cu ainda no ta fuerte. “Nos tin e impresion cu asina cu nos bay cu pensioen, nos no ta conta mas. E percepcion ey mester cambia. Den e pensionadonan tin hopi hende capacita cu por sigui traha. E motibo pakico nan no ta traha ta pasobra ta dal nan cu un cobransa pisa di belasting, en bes di hacie mas atractivo pa sigui traha y contribui,” Ivo Valdes, presidente di OPPA a declara.

OPPA ta pidi futuro gobernantenan pa no papia riba grandinan pero papia cu nan. “No pensa pa e grandinan, puntra nan kico nan ta pensa. Traha un maneho con pa atende cu e grandinan pero cu nan participacion. Y despues sigui evalua e maneho den conhunto cu e grandinan. OPPA ta dispuesto pa contribui den tipo di planificacionnan ey,” Valdez a bisa.

Un di nan preocupacion grandi cu nan tin ainda ta e prima di AZV cu nan ta sinti e no ta husto. E ta desproporcional en comparacion cu esun di e empleado. No por categoriza un pensionado como un trahado independiente. E pensionado no tin negoshi pero un entrada fiha, cu no a wordo ahusta pa hopi aña. P’esey ta pidi pa duna e problemanan di salud entre e grandinan mas atencion, mas accesibel, di calidad y traha riba un programa di prevencion di malesa, cual AZV no tin awo.

Tambe el a menciona cu aworaki ta papia di un canasta basico, pero esaki awo no ta pagabel. E no sa si mandatarionan mes ta bay supermercado y no a mira con halto e prijsnan den supermercadonan ta. Principalmente si un persona kier come mas saludabel, e lo costa mas. Poder di compra a bay hopi atras y pensionadonan ta yora. Esnan di Gobierno tin dos pensioen, pero tin grupo di persona cu tin un solo pensioen y ta biba na rand di nan nivel. Principalmente si nan a biba algun aña den exterior, no ta haya e suma completo. P’esey OPPA ta pensa cu gobierno por introduci tarifanan social pa awa, coriente, telefon y cable pa e pensionadonan.

Tin hopi caminda publico ainda ta na werki. Tin ley di cacho, pero no ta mira menos cacho riba caya, ta sigui mira auto cu glasnan getint, etc. Si ta bin ley, mester percura pa enforsa nan.

Pensando riba e grandinan, e ta pensa pa duna e Centronan di Bario un miho funcionamento (cu poco subsidio) y nan lo por haci mas pa e pueblo.

Nan kier mira cambio tambe den enseñansa cu aworaki ta hopi anticua. “Enseñansa ta un vehiculo hopi importante pa logra bay dilanti den bida. Mester adapta sistema di enseñansa pa entrega of produci muchanan cla pa e mercado laboral. Mester adapta e sistema di enseñansa cu awor no ta cumpli cu exigencianan laboral. E no ta atractivo ni pa e maestro ni pa e alumno. Mester cuida esnan cu ta duna les.”

Reforma Fiscal ta un punto importante pa OPPA. Mester bini cu un sistema cu ta atractivo pa pensionadonan. Ya caba henter nan bida a paga belasting y ora cu nan ta cu pensioen ta haya e formulario den cual no tin ningun aftrekpost. “Nos ta sigui paga hopi belasting. Bini cu un tabel cu ta mas atractivo pa nos como pensionado,” Valdes a bisa.

