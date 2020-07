OPPA ta lamenta con AZV ta corta den e grandinan

Sr. Ivo Valdes presidente di sindicato OPPA den un entrevista a comenta cu e tambe a tuma nota di un anuncio cu azv a publica unda ta papia di introduci un azv 5 way models, tin biaha mi ta puntra mi mes kico nan kiermeen cu esei. Porta e medidanan lo bin un tsunami di 5 ola riba nos derechonan pa loke ta trata di cuido general di medicina na Aruba y di berdad e pensioenadonan di APFA, APC y esnan cu ta cobra un uitkering di pensioen cu ta esnan cu ta pasa mas na prima di azv mas cu un politico mas cu un parlamentario, y tog anan ta bay cay den e mes un categoria na esnan cu ta paga nan prima mas abou y esaki nos di OPPA no ta haya ta husto. Sr Valdes a menciona pakico no ta bin cu un tipo di dialogo entre tur e gremionan pa hunto por atende cu e asunto aki, pasobra na Aruba e gastonan di AZV ta subiendo y awor aki mes tin confusion, e 5 miyon di baha gasto di ta pa luna, pasobra den e comunicado azv ta menciona cu ta purba na mantene e cuido medico mas intacto cu ta posibel te na unda cu por, con esaki ta posibel cu si tin cu corta 5 miyon pa luna con esaki ta y esaki ta abracadabra y bo kier mantene e cuido di calidad. Ta riba e grandi nan ta tira riba dje y na e manera cu nos mes kier corta e tempo cu nan tin na bida y haci’e un tiki mas cortico y esaki nos ta haya cu no ta husto, y esnan cu ta bin cu e tipo di medidanan aki ta lubida cu net e hendenan grandi a lucha durante cu nan tabata traha pa yega na tur e derechonan cu tin awendia. Net esnan cu a lucha pa esei, ta net anan ta wordo ataca prome. OPPA ta sigui lucha pa nos grandinan pasobra nan merece un trato drechi, cariño y amor y danki na nan di tur e aña cu nan a traha cu a yega na tur e beneficionan cu tin ainda.

Sr Valdes a menciona unda a cuminsa corta prome ta den e transportacion den hendenan cu ta dialisa, dentista. Sr Valdes a puntra ki dia ta haci un investigacion e añanan cu nos tin AZV y wak si su maneho ta corecto. Cada biaha ta bin cu regla, regla no ta hisa calidad di bida y ni di cuido ta manera cu bo ta trata hendenan ta haci cu e persona ta sinti’e bon of menos bon y ta e cas por ehempel si e trato cu e ta haya ta esun cu e kier cu ta yudando e of no, y no ta e regla cu AZV ta bin cune.

