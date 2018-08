OPPA ta hiba gobierno Corte

Sr. Ivo Valdes di OPPA ta comenta riba e decision di miembronan di OPPA pa hiba Gobierno na Corte pa busca nan derecho rib’e ahustacion di 85 florin.

Sr. Valdes ta splica cu nan tabatin un reunion diabierna ultimo cu Minister di Finansa. E reunion a aparece inesperadamente apesar cu a pidi pa un reunion den tres diferente carta, caminda cu den e ultimo carta nan a duna como ultimatum si nan no ricibi ningun contesta, nan lo hiba e asunto aki Corte. Pero despues di e utimo carta na Minister di Finansa, nan a manda carta tambe pa Minister Presidente. Den un tempo cortico nan a reuni cu Minister Presidente. Depues di tur e anuncionan di actividadnan cu OPPA tabatin, nan a logra haya un reunion cu Minister di Finansa pa sinta na mesa y wak con nan ta yega na un acuerdo tocante e asunto di ahustacion di 85 florin desde 2013 cu no a tuma luga p’e pensionadonan. T’asina cu den añnan anterior, e pensionadonan a haya un ahustacion hunto cu e ambtenaarnan. E prome ahustacion tabata di 105 florin, e siguiente aña nan a haya 140 florin, pero e tercer aña cu e ambtenaarnan a haya 85 florin, e pensionadonan no a hay’e. Desde e tempo ey, e directiva anterior tambe a acerca Gobierno y purba yega na un areglo pa nan por haya e 85 florin. Awo a bin cu Gobierno ta bisa cu e pensionadonan no tin derecho rib’e 85 florin. E pregunta ta bira e ora con por ta posibel cu e pesionadonan tabatin derecho e prome dos añanan riba un ahustiacion y diripiente esaki no ta sosode mas. Nan a trece esaki dilanti cerca Minister di Finansa, kende a bisa cu a base di contestanan cu nan mes ta ricibiendo, nan no ta bay paga esaki, pasobra e pensionadonan no tin e mesun posicion huridico cu un ambtenaar. E pregunta ta keda dicon e prome dos añanan a paga e sumanan menciona, siendo cu nan no tin e mesun posicion huridico cu un ambtenaar. Awo diripiente e no ta wordo paga mas. Eynan ta unda e miembronan di OPPA ta lantando, pasobra nan ta hay’el e como un inhusticia di parti di Gobierno. Durante e reunion tambe nan a trece e asunto di bashi premi y gelijk bedrag dilanti, pasobra den e cambio di areglo di NPR 2011 y NPR 2014 caminda OPPA no a participa, e cambio ey a tuma luga. Dus caminda e pensionadonan nobo di 1 di Januari 2015 no ta bay haya bashi premie y gelijk bedrag mas. Apesar cu dia 23 di April ultimo, a pasa un mocion den Parlamento caminda nan ta bay elimina e decision ey y p’e pensionadonan nobo haya e sumanan menciona, Minister a duna como constesta cu e no tin espacio pa pag’e y si resulta cu nan tin cu bay pag’e, nan tin cu bay torno atrobe na e NPR 2014. Kiermen bolbe bay sinta na mesa pa trece cambionan. En fin, nan no a ricibi e noticia cu nan kier a ricibi durante reunion cu Minister di Finansa. Diadomingo pasa, OPPA tabatin reunion cu nan miembronan, caminda nan no a keda contento cu locual a wordo treci dilanti y awo e decision a cay pa bay Corte.

Sr. Valdes ta remarca cu e pensionadonan no tin derecho di haya e suma cu falta, pasobra nan no merece esaki, segun conseho di DWJZ. E miembronan no ta exigiendo pa haya e suma di 85 florin den un solo biaha si esaki no ta posibel, sino nan ta dispuesto pa yega na un areglo pa esaki wordo paga den diferente fase. Nan a sugeri tambe otro alternativanan pa compensa esaki si acaso no por paga e suma menciona. Pero locual e miembronan no kier ta cu nan word priminti algo y na final esaki no ta cumpli. Dus aworaki OPPA ta preparando bay hiba Gobierno na Corte pa busca locual nan ta sinti cu nan tin derecho riba dje.

