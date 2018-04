OPPA ta exigi di gobernante pa bin cu ley pa proteha pueblo contra di mal maneho

En berdad cu no por sigui cu un situacion unda cu ta pidi pueblo pa sigui paga mas impuesto pa drecha e buraconan cu tin, y esey no por sigui. Si ladron ta drenta den bo cas ta pone trali, of ta bin cu un compania di seguro pa keda proteha esaki. Y den caso di gobernante esaki ta mescos, no por keda tira cent den un bari sin fondo , djis tin cu exigi na e gobernante pa bin cu ley pa proteha pueblo di mal maneho na Aruba, pa cual Sr. Ivo Valdes di OPPA ta señala.

Riba e tema di hospital y crisis heffing y e preocupacion como pensionado, OPPA a haya e mandato pa bin cu un caso contra gobierno pero prome ta bay keda haci e procedura cu ta sigui. Awor aki nan lo bay manda un di tres carta na e Minister concerni di Finanza y nan ta duna e tempo necesario pa haya un contesta caminda cu tin diferente manera cu por paga un debe unda por sinta na mesa y palabra, con ta bay paga e debe.

Gobierno ainda no a duna ni un contesta na OPPA, siendo cu den e programa di gobernacion ta poni cu hende ta ta principal y tin primordial y no ta duna ni un contesta riba e cartanan anto net na e pensionadonan cu a traha añanan largo pa logra cua cu nan tin awe dia y cada bes pensionado ta sufri y bay atras.

Den caso cu no ta haya repuesta di e di tres carta e ora ta bin cu procedura pa bay corte, aunke esun pa Minister Oduber no ta asina urgente door cu nan por keda warda riba un tereno, unda cu 26 di augustus ta bay celebra 30 aña di existencia. E huurdo di e oficina di OPPA tambe a manda pidi e luga, y pa cual e pensionado tambe tin mester tin nan luga, pa cual ta mas preocupa pa haya tereno pa nan cuminsa traha.

Per tur cos ta depende di e otro instancianan cu mester keda warda riba nana y tin hopi aña ta wardando riba esaki cu pensionadonan for di aña 2013 cu ta warda y cada bes mester tene cuenta cu ora cu gobernacion ta cambia y e ta un continuacion y mester sigui traha pa e miembronan di Oppa.

Awor aki nan ta bezig cu colectando firma den e topico aki y ta bay hiba hunto cu un carta na e Minister di Salubridad Publico pa nan sinta cun’e y trece e preocupacion di e pensionadonan y miembronan di OPPA.

Comments

comments