OPPA ta celebra 30 aña di existencia cu fiesta bailabel

OPPA e aña aki ta cumpli 30 aña. El a wordo funda dia 26 di augustus 1988. Sr. Ivo Valdes, presidente di OPPA ta elabora mas ariba e celebracion aki.

Nan prome actividad lo ta dia 14 di augustus, cual ta un presentacion di Aruba Bank. A bin hopi cambionan ultimo temponan, manera online banking, cual ta algo cu e grandinan mester custumbra cun’e y traha cun’e. Tambe OPPA lo tin un charla dia 16 di augustus cu dr. Vianna. Esey ta cortesia di Oduber Agencies cu ta bay duna nan.

Nature Discount tambe a ofrece OPPA miembrecia gratis, caminda cu tur producto cu nan ta bende, nan ta haya un rebaho, di x %. Riba diasabra 18 di augustus, OPPA tin tambe un charla tocante cushina y come saludabel. Esey ta trahando ainda ariba. Lo tin un otro presentación di RBC bank y CMB bank, tambe tocante online banking. Banconan cu no wordo menciona, ta paso cu a acerca esakinan, pero no a haya contesta.

SETAR lo duna nos grandinan un sesion separa tocante e uzo di smartphone. Tin algun grandi cu ta uza smartphone of ta uze den forma limita. Dia 26 di augustus ta e culminacion di e celebracion cu’n fiesta na Renaissance Convention Center for di 5 or di atardi te cu 9 or di anochi. E ta bay ta un celebracion agradabel.

Den transcurso di siman lo sali un aviso cu full e programa. Sr. Valdez a sigui bisa cu nan a bayendo Tele Aruba den e show di DIKA unda nan lo presenta tur e actividadnan. Den e aviso lo bisa precisamente ki dia e miembronan por pasa inscribi y busca nan entrada. Pa tur e actividadnan, miembronan mester inscribi, cu no mester paga nada. Ariba e ultimo dia di fiesta, ta cobra pa introducido, pero ta un introducido di 18 aña pa ariba. Ta un custumber cu ta cobra pa cierto actividadnan.

RETONAN

E retonan ta grandi, segun Sr. Valdez. E ta un problema, ya cu e generacion cu a bay cu pension a bringa pe, ta manera cu nan mester bolbe bringa pa nan keda cun’e. Y esunnan ccu ta trahando aworakinan, cu ta tuma decision, ta kere cu e pensionado ya no tin nada mas di bisa. Esey no por ta posibel. Ta e pensionadonan a bringa pa homber y muhe tin salario igual di trabao. Antes, e hende casa y soltero ta cobra apart. Awo a dicidi cu e pensionado mester biba cu 70% di locual e ta gana. Y riba dje, e no mag di haya ahustacion di locual e ta hayando tur luna. Mientras cu costo di bida ta subiendo diariamente, mientras cu e trahado por ahusta su salario na e costo di bida. Por haya indemnisacion, pero ta depende di e grado di e fondo di pension di APFA. E 85 florin cu e trahadonan publico ta haya, y segun nan ta haya esaki, e pensionadonan tambe ta hay’e. A elimina esaki, pero no a bin cu alternativa. E duurtetoeslag, den e NPR 2014 a wordo elimina. Pa e pensionadonan, e crenchi cu nan ta cobra ta bira mas chikito.

Por ultimo, Sr. Valdez a invita su miembronan di OPPA pa asisti na e fiesta di OPPA, na Renaissance Convention Center y pasa registra. Pa haya carchi, e miembro mester pasa registra.

Comments

comments