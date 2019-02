OPPA no ta forma parti di e Dialogo Social Tripartiet

Na final di 2013 gobierno a tene un dialogo social, unda cu nan a trece cambio den areglo di pension existente (NPR2011 pa NPR2014). Como organisacion, OPPA no a haya invitacion, pa motibo cu gobierno a bisa cu e cambio di areglo lo trece niun cambio pa e pensionadonan cu tin e areglo caba di NPR2011. Sr. Ivo Valdez, di Organisacionnan di Pensionadonan Publico di Aruba ta amplia.

Esunnan cu a baha cu pension despues di 1 di januari 2015 a keda masha rabia, pasobra cu ta net e cambio ey a haci cu nan, te dia di awe, not a cobrando nan bashi premie y tampoco gelijkbedrag. Atrobe, OPPA ta sinti cu ta bay pasa cosnan cu no ta corecto. Esaki ta door cu aña pasa, dia 10 di december, Sr. Valdez como miembro di SER a haya invitacion pa bay den un reunion caminda cu lo introduci un dialogo social tripartiet. Ora cu a presenta e organogram, Sr. Valdez a ripara cu niun caminda e pensionadonan tin un derecho di bisa algo caminda cu nan por vota ariba e maneho cu ta bay tin. Nan a duna splicacion si cu e supuesto ‘guideline’ di ILO (International Labor Organisation). Pero Sr. Valdez a bisanan cu si nan ta uza un liña di guia, ta un liña di guia e ta. E liña di guia por haya un adaptacion, caminda cu e pensionadonan mester por bisa algo, pasobra cu ta casi 22 mil pensionado, di cual OPPA ta representa 1600 pensionado publico. Y esakinan no por keda sin e derecho di bisa ora ta trata e maneho. Esey ta locual cu OPPA ta treciendo dilanti, pasobra no por yam’e, Dialogo Social Tripartiet. Dicon ta gobierno, trahado y dunadonan di trabao so tin algo di bisa, acaso e pensionadonan no tin nada di bisa.

Y e pensionadonan ta casi 20% di e poblacion. Nan tambe ta paga belasting, nan tambe ta vota, segun Sr. Valdez. Nan mester por tin algo di bisa pa locual ta trata e maneho. Tin algun sindicato cu a bay pa scucha pasobra cu nan no a haya tur e puntonan, pero OPPA no a haya NI invitacion. No mester descarta e hecho cu e lema di e gobierno ta cu hende ta central. Esey kiermen cu e pensionado tambe ta central. OPPA ta urgi minister di Labor, dus gobierno, pa recapacita caminda cu OPPA tambe como organisacion por haya un invitacion pa ta presente na e reunion y cu nan tin derecho di vota ariba decisionnan cu tin cu tuma.

Sr. Valdez a sigui bisa cu e no sa si por papia di discriminacion, pero e ta kere cu a yega ora pa cambia e manera di goberna e pais aki. Si ta papia di hende, hendenan activo ta hende, hendenan cu bay cu pension cu nan ta contribui te ainda cu sociedad. E unico forma cu no ta contribui mas cu sociedad, ta ora cu bo fayece. Pero tin mas di 22 mil pensionado na Aruba, y nan mester haya e derecho di por forma parti di tur locual ta trata e maneho di e pais aki.

Pa locual ta SIndicato den Union, Sr. Valdez como miembro di SIMAR tabata e vocero di e sindicato den Union. Pero despues cu el a bay, e sindicato a manera caba. SI e ta ripara cu tin diferencia di opinion entre sindicatonan. Y niun pais unda cu gruponan ta dividi, ta net locual un gobierno lo kier, pasobra cu e por haci y deshaci cu su maneho.

OPPA como representante di e pensionadonan, ta kere cu a bira tempo pa uni y sinta na mesa cada biaha cu mester tuma decisionnan pa locual ta trata e direccion cu e pais aki kier bay. No por sigui den e forma con ta bayendo , Sr. Valdez a termina bisando.OPP

Comments

comments