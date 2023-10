Dia di Adulto Mayor (dia di nos grandinan) ta cay e aña aki riba diadomingo, 1 di october 2023.

Aunke e palabranan Adulto Mayor ta zona logico, hopi biaha nos no ta comprende of defini realmente kico e nificacion di e palabranan aki ta. Hopi hende y vooral e hobennan den un gran mayoria, ta relaciona e contesta inmediatamente cu e conceptonan manera: un persona cu a bira bieu, bieu senil, welo of wela, anciano, veterano, maduro, anticua, entre hopi otronan.

E definicion di Adulto Mayor, ta representa e conceptonan cu cada persona, segun su preferencianan, conviccionnan, cultura y educacion a siñ’e expresa.

Ta di lamenta cu na Aruba te ainda nos ta carece di un cultura suficiente social cu ta permiti nos considera nos grandinan manera un ser humano socialmente activo.

Un persona cu tin necesidadnan diferente den e ciclo aki di nan bida, sin por visualisa realmente e berdadero significacion di embehecimento cu e respectivo ganancia y perdidanan.

Tur ser humano ta bira cada dia cu pasa, un dia mas grandi, un dia mas bieu.

Tur adulto mayor ta yega e bunita etapa di bida cu ta un previlegio cu poco persona por tin. E adulto mayor ta un simbolo di status, prestigio y un fuente di sabiduria y experiencia. E adulto mayor NO kier un di dos hubentud, No, ya el a pasa e fase ey di bida caba.

E dia aki ta un dia pa nos duna extra atencion, amor y cariño na tur nos grandinan, pa tur e trabounan y e lucha cu nan a hiba pa logra crea e comunidad cu nos tin awe.

Ta bon pa nos recorda e generacion actual cu nos grandinan ta esnan cu a lucha entre otro pa democracia, pa pago igual pa trabou igual, pa igualdad pa e hendenan muhe, pa elimina racismo, pa e causanan digno y husto y pa trece paz den di nos comunidad.

Nos grandinan a lucha pa elimina racismo y awo cu nan a bira grandi, nan tin di lucha contra e fenomeno cu yama ‘EDADISMO’.

Edadismo ta un descriminacion contra nos grandinan pa e solo hecho cu nan a bira mas grandi, mas bieu.

NO por permiti cu nan ta asocia bo grandinan manera: un carga social, deterioro fisico, dependencia, enfermedadnan, mal memoria, analfabetismo digital, nietonan, etc..

Nos comunidad tin cu realisa cu e tipo di descriminacion aki tin un efecto (impacto) negativo riba e salud y e bienestar di nos grandinan. Nan speranza di bida, nan salud fisico, mental y emocional ta bay atras.

Ban corda y realisa cu embehecimento ta un proceso natural cu nos tur ta bay pasa aden. Hopi no ta yega asina leu, pasobra nan a bay laga nos na un edad relativamente hoben.

Nos grandinan ta hendenan orguyoso di nan edad y di por a contrbui y sigui contribui na e comunidad cu nan ta biba. E fase cu nan ta den no ta trata solamente di biba mas, sino di biba miho.

E adultonan mayor ta forma parti di un sociedad cu mester di nan participacion, nan opinion y e poder di decision. Esaki ta fundamental pa nan salud mental.

Directiva di OPPA ta felicita tur adulto mayor y especialmente su miembronan pa tur loke nan a haci y ta sigui haci pa e pais aki. Feliz dia di hende grandi